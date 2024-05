Tuchel gesperrt - Löw und Barry übernehmen

Im Viertelfinalrückspiel gegen Manchester City kassierte Bayerns Cheftrainer in der Schlussphase noch die Gelb-Rote Karte. Damit ist Thomas Tuchel für das Spiel am Mittwoch gegen Manchester United gesperrt. Wer übernimmt und wer welche Aufgaben abdeckt - der kicker gibt einen kurzen Überblick.

Fehlt am Mittwoch gegen United an der Seitenlinie: Thomas Tuchel. picture alliance/dpa

Nachwirkungen aus der Vorsaison: Es lief die 86. Minute im Viertelfinalrückspiel gegen Manchester City, da stand es 1:1. Das Ausscheiden aus der Champions League aber war zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht mehr zu vermeiden, hat der FC Bayern das Hinspiel doch 0:3 verloren. Diese 86. Minute hat jedoch noch Auswirkungen auf das Spiel am kommenden Mittwoch gegen Manchester United.

Trainer Thomas Tuchel, gegen Manchester City überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung von Schiedsrichter Clement Turpin, reklamierte mehrmals und sah Gelb-Rot. Damit ist der 50-Jährige für das Auftaktspiel der diesjährigen Gruppenphase gesperrt.

Tuchel darf nicht in die Kabine

Nach kicker-Informationen werden Zsolt Löw und Anthony Barry den Cheftrainer vertreten. Tuchel, der am Spieltag nicht in die Kabine darf, wird sich die Partie - aller Voraussicht nach zusammen mit Assistent Arno Michels - auf der Tribüne anschauen. Der 37-jährige Barry wirkte schon jetzt immer sehr aktiv an der Seitenlinie mit, gerade bei Standards ordnet er die Zuteilung und gibt von außen Anweisungen. Der 44-jährige Löw hingegen wird sich um die Wechsel und die taktischen Maßnahmen während der Partie kümmern.

Im nächsten Bundesligaspiel, am kommenden Samstag, gegen den VfL Bochum wird Tuchel wieder an der Seitenlinie stehen - dafür aber sein Co-Trainer Löw fehlen. Der Assistent sah nach Abpfiff beim 2:2 gegen Leverkusen noch die Rote Karte. Grund: Beschwerden bezüglich des diskutablen Elfmeters in der Nachspielzeit.