Thomas Müller als eSport-Kommentator: Bayerns Club Event geht in die Finals

Der FC Bayern München veranstaltet am Donnerstag die Finals seines Club Events in eFootball 2024. Die Teilnehmer spielen um zwei Plätze bei der Weltmeisterschaft - und unter Beobachtung einer Vereinslegende.

Ein eSport-Turnier mit ganz besonderem Caster: Bayern-Profi und Nationalspieler Thomas Müller wird die beiden Grand Finals des Münchner Club Events in eFootball 2024 kommentieren. Am Dienstagabend stand er im Länderspiel gegen die Niederlande (2:1) noch 20 Minuten auf dem viel kritisierten Frankfurter Rasen. Am kommenden Samstag steht das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund an. In der Zwischenzeit gibt Müller seine Einschätzung zum virtuellen Fußball ab.

Die Vereinslegende des FC Bayern wird am heutigen Donnerstag ab 16 Uhr am Mikrofon sitzen und live mit den Zuschauern verfolgen, welche beiden eFootball-Spieler sich für die Championship World Finals qualifizieren. Zuvor werden schon ab 13 Uhr je zwei Finalisten für Konsole und Mobile ermittelt. Übertragen wird die Endrunde des Club Events auf dem YouTube-Kanal von eFootball.

Unter den Finals-Qualifikanten des bayerischen Community-Turniers befindet sich etwa der Italiener Carmine 'Naples17x' Liuzzi, der 2023 noch für die AC Mailand in der eFootball Championship Pro angetreten war.

Kein deutscher Spieler für die Münchner

Deutsche Spieler haben die Vorausscheidung sowohl für Konsole als auch Mobile nicht überstanden. Der FC Bayern München wird in den World Finals somit definitiv von zwei ausländischen eSportlern repräsentiert. Nichts Neues für den Bundesliga-Rekordmeister in eFootball: Das hauseigene Team hatte zuletzt aus zwei Spaniern, einem Türken und einem Brasilianer bestanden. Ehe es im Zuge von Konamis eSport-Umstrukturierung mit eFootball 2024 aufgelöst worden war.

Anstelle des Liga-Systems der eFootball Championship Pro treten im neuen Ableger der Fußball-Simulation ebenjene Club Events, die das Teilnehmerfeld für die World Finals definieren. Sie bieten allen Gamern die Chance, sich auf die große Bühne zu spielen - der professionelle eFootball-eSport erlitt dadurch in Europa allerdings einen herben Rückschlag.