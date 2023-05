Thomas kontert Roglics Attacke - Kämna verliert Zeit und rutscht ab

Santiago Buitrago hat die Königsetappe des diesjährigen Giro mit dem ultrasteilen Schlussanstieg zu den Drei Zinnen gewonnen. Die Frage über den Gesamtsieg wurde vertagt, Lennard Kämna verliert Zeit.

Geraint Thomas darf nach dem großen Schlagabtausch in den Dolomiten auf seinen ersten Triumph beim Giro d'Italia hoffen, Lennard Kämna rutschte dagegen auf den achten Gesamtrang ab. Auf der Königsetappe der 106. Italien-Rundfahrt, die der kolumbianische Ausreißer Santiago Buitrago gewann, wehrte der frühere Tour-de-France-Champion Thomas am Freitag bei der extrem schweren Kletterpartie zu den Drei Zinnen hinauf alle Angriffe ab.

Er erreichte drei Sekunden hinter seinem Rivalen Primoz Roglic als Fünfter das Ziel in 2304 Metern Höhe. Damit geht Thomas mit einem Vorsprung von 26 Sekunden auf den Slowenen in das entscheidende Bergzeitfahren am Samstag.

Kämna, der das Tempo von Thomas und Co. auf den steilen Rampen mit bis zu 18 Prozent Steigung nicht mitgehen konnte, verlor nach der 183 Kilometer langen Kletterpartie mit fünf Bergwertungen einige Sekunden auf seine ärgsten Rivalen. So musste er den französischen Star Thibaut Pinot und den Niederländer Thymen Arensman im Klassement vorbeiziehen lassen.

Der frühere Junioren-Zeitfahrweltmeister könnte am Samstag auf der vorletzten Etappe aber in seiner Spezialdisziplin die knappen Rückstände wieder wettmachen. Bis zum Gesamtfünften Eddie Dunbar aus Irland beträgt der Rückstand eine knappe Minute.

Unfall mit Teamwagen geht für Verna glimpflich aus

Für einen Zwischenfall hatte der Teamwagen der Mannschaft AG2R-Citroën gesorgt, als er den spanischen Profi Carlos Verona zu Fall brachte. Verona wurde offenbar am Hinterrad touchiert, konnte die Etappe in der Ausreißergruppe aber fortsetzen. Wie der italienische TV-Sender RAI berichtete, sei das Auto von dem Rennen ausgeschlossen worden.

Am Samstag warten zwar nur 18,6 Zeitfahr-Kilometer, aber der Schlussanstieg nach Monte Lussari hat es in sich. Über 7,8 Kilometer wartet eine durchschnittliche Steigung von 11,2 Kilometern. Am Sonntag sollte derweil die Schlussetappe mit Start und Ziel in Rom eine Sache der Sprinter sein.

19. Etappe Longarone - Tre Cime di Lavaredo (183,00 km):

1. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious 5:28:07 Std.; 2. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech + 51 Sek.; 3. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - EF Education-EasyPost + 1:46 Min.; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 5. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:49; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 2:09; 7. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers; 9. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 2:16; 10. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 2:26

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 19. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 81:55:47 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 26 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 59; 4. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 4:11 Min.; 5. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 4:53; 6. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 5:10; 7. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 5:13; 8. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 5:54; 9. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 6:08; 10. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 7:30