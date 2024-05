"Thomas kann nichts sagen. Ich bin im Recht": Undav macht Müller Konkurrenz

Gleich fünf Spieler vom VfB Stuttgart zählen zum vorläufigen EM-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Zwei von ihnen - Alexander Nübel und Deniz Undav - präsentierten sich am Mittwoch in Blankenhain. Vor allem Undav schlug dabei - augenzwinkernd - forsche Töne an.

Aus Blankenhain berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Vor einem Jahr noch kämpfte der VfB Stuttgart gegen den Abstieg aus der Bundesliga, heute sind die Schwaben als Vize-Meister für die Champions League qualifiziert - und stellen vor der Heim-EM in Deutschland den zweitstärksten Block in der Nationalmannschaft. Die fünf Spieler vom VfB werden nur getoppt vom FC Bayern, der sechs Profis abstellt. Dahinter folgt der Block vom Doublesieger Bayer Leverkusen mit drei Spielern.

"Der Leverkusen- und der Stuttgart-Block sind am stärksten"

"Ich würde sagen, der Leverkusen- und der Stuttgart-Block sind am stärksten", kommentierte das VfB-Stürmer Deniz Undav am Mittwoch mit reichlich Selbstvertrauen - aber auch mit einem Augenzwinkern. Der 27-Jährige ist einen ungewöhnlichen Weg gegangen, bis er im März erstmals für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Dass er jetzt bei der Heim-EM dabei sein kann, ist keine Selbstverständlichkeit für ihn - und das merkt man ihm in diesen Tagen besonders deutlich an. Ob beim Termin in einer Thüringer Schule oder auf der Pressekonferenz im Schloss Blankenhain: Undav strahlt, Undav scherzt, Undav freut sich.

"Ich habe erst vor sechs Monaten gemerkt, dass es nach oben gehen kann", sagt er. Jetzt steht er vor seinem ersten Turnier, noch dazu in seiner Heimat. "Es gibt nichts Größeres, als zuhause die EM zu gewinnen. Das ist das Ziel. Aber der Weg dahin ist noch lang. Ich hoffe, dass ich weiter die Lockerheit habe, um meine Leistung zu bringen. Dann kann alles passieren", sagt er und charakterisiert damit, was ihn neben seinen fußballerischen Qualitäten in der Raumdeutung, beim Torabschluss oder bei der körperlichen Robustheit ausmacht: Einerseits Selbstvertrauen, andererseits aber auch das Wissen, dass es auch anders hätte kommen können. Daraus hat Undav für sich gezogen, bei sich selbst zu bleiben, ehrlich zu sein zu sich und anderen - und Spaß zu haben. "Ich kann Stürmer spielen, ich kann Zehner spielen. Jetzt will ich im Training zeigen, dass ich eine richtige Option sein kann. Ich hoffe, dass ich meine Einsatzzeiten kriege", nennt er als Ziele fürs Turnier.

Undav gibt Nübel "die Ruhe, die er braucht"

Sowohl auf als auch neben dem Platz stellt er somit eine Konkurrenz für den Routinier Thomas Müller da. Sportlich, weil er auf dem Feld eine ähnliche Rolle übernehmen kann wie der Münchner. Abseits davon, weil er mit seiner lockeren Art verbalen Frotzeleien nicht abgeneigt ist - und auch vor einem Weltmeister nicht zurückschreckt. "Thomas", sagt er am Mittwoch, "kann derzeit ja nichts sagen. Ich bin im Recht." Der VfB steht in der Abschlusstabelle schließlich vor dem FC Bayern. "Deshalb hört er sich seit Sonntag einiges von mir an. Aber es ist alles Spaß - und der gehört doch dazu. Wenn die Münchner nächstes Jahr wieder vor dem VfB stehen, dann kann er was sagen. Bis dahin muss er leise sein und sich meine Witze anhören."

Längst nicht so frech und forsch wie Undav tritt Nübel auf. Doch wie die beiden so da sitzen auf dem Podium, ist erkennbar, dass die Chemie stimmt. "Ich bin ja der erfahrene Spieler hier. Ich weiß, was er durchmacht und versuche ihm zu helfen und ihm die Ruhe zu geben, die er braucht", scherzt Undav. "Vielen Dank für deine Unterstützung", antwortet Nübel prompt - und hinterlässt in seinen folgenden Ausführungen nicht den Eindruck, Hilfe zu benötigen.

Nübels bewegte Karriere über Schalke, München und Monaco nach München

Obwohl er erst 27 Jahre alt und der mit Abstand jüngste der vier Torhüter im EM-Kader ist, hat er in seiner Karriere - ähnlich wie Undav - schon viel erlebt. Der Aufstieg auf Schalke zur Nummer 1, der Ärger rund um seinen Wechsel zum FC Bayern, die nicht immer einfache Leihe zur AS Monaco, jetzt schließlich der Erfolg mit dem VfB - das bietet mehr als genug Stoff für eine Karriere, die gefühlt gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt. Als Nachrücker ist er in Blankenhain und später auch bei der EM dabei, weil der eigentlich vorgesehene Bernd Leno verletzt absagen musste. Doch wie ein Lückenfüller muss sich Nübel nicht füllen. Er ist ein Torwart für die Zukunft. Beim FC Bayern, wo er eines Tages vermutlich hin zurückkehren wird. Und in der Nationalelf, wo ihm sein vergleichsweise junges Alter in die Karten spielt. Zunächst aber wird er nach der EM noch ein Jahr in Stuttgart bleiben und als Nummer 1 in der Champions League antreten.

Anders als mit Undav, der den Etablierten Dampf machen soll, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Nübel bislang noch kein Rollengespräch geführt. Sein Platz im Kader ist ihm auch so bewusst: "Ich freue mich, dass ich dabei bin und neue Erfahrungen sammeln kann. Ein Turnier in der Heimat zu erleben, das ist sehr besonders. Das nehme ich gerne mit", sagt er und erteilt Prognosen eine Absage "Was in der Zukunft passiert, ist jetzt nicht wichtig. Bis dahin kann so viel dazwischenkommen." Klar ist für ihn nur eins: So lange Manuel Neuer in München im Tor stehe, "macht es wenig Sinn, dass ich zurückkomme". Wenn der 38-Jährige, der aktuell noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag steht, aber eines Tages seine Karriere beendet, könnte Nübels Stunde schlagen.