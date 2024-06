Thomas Arnoldsen: Sieben gegen sechs als "Schlüssel für das Finale"

In einem bis zum Schluss ausgeglichenen Halbfinale konnte sich Aalborg Håndbold um Thomas Arnoldsen letztendlich mit 28:26 (11:11) gegen den SC Magdeburg durchsetzen. Im Interview sprach der 22-Jährige Spielmacher nach der Partie über das Spiel, seine zugezogene Verletzung und seinen Wunschgegner für das Finale.

Es war durchgängig eine ausgeglichene Partie: Was war ausschlaggebend für den Sieg?

Thomas Arnoldsen: Die Schlüsselmomente waren, dass wir auf eine offensive Verteidigung umgestellt haben, so dass ihre guten 1:1-Spieler ihr Timing nicht finden konnten. In den letzten sechs Minuten gehen wir auf 7:6, um das Spiel ein wenig zu verlangsamen und ich denke, das war der Schlüssel für das Finale morgen.

Du hast dich zwischenzeitig verletzt, aber bist aufs Spielfeld zurückgekehrt. Ist mit deiner Schulter alles in Ordnung?

Ich denke, sie ist in Ordnung. Ich hoffe, dass sie immer noch in Ordnung ist, wenn sie kalt wird. Aber ich will morgen spielen, also denke ich, dass die Schulter in Ordnung ist.

Sebastian Barthold sagte, dass ihr erstaunlich gespielt habt. Gibt es etwas, dass ihr morgen noch besser machen könnt oder müsst, um auch das Finale zu gewinnen?

Vielleicht müssen wir im Angriff noch ein bisschen besser spielen. Wir haben nur 28 Tore erzielt. In der Verteidigung war es wirklich gut. Aber es ist schwer zu sagen, weil wir morgen auf eine andere Mannschaft treffen werden. Ich denke, wir können viele Dinge besser machen.

Hast Du einen Wunschgegner für das Finale?

Das spielt keine Rolle. In diesem Turnier müssen wir alle Mannschaften schlagen, um den Pokal zu bekommen. Ob es Kiel oder Barca sein wird, spielt keine Rolle."

» ausführlicher Spielbericht SC Magdeburg - Aalborg Handbold

» Enttäuschter SC Magdeburg: "Wir wollten sicher mehr"

» Drei Fragen an ... Aalborgs besten Schütze Mads Hoxer

» Erste Stimmen zu SC Magdeburg - Aalborg aus der Pressekonferenz

» alle Infos rund um die Champions League und das Final4 bei handball-world