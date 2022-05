Thomann ist Bayreuths erster Neuer - Rost-Entscheidung am Samstag

Die SpVgg Bayreuth bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Am Freitag hat der Drittligaaufsteiger den ersten Neuzugang präsentiert: Martin Thomann wechselt nach Oberfranken.

"Timo (Rost, Anm. d. Red.) und Marcel Rozgonyi haben sich seit einiger Zeit schon um mich bemüht. Es waren richtig gute Gespräche", sagt Thomann. "Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe." Auch Geschäftsführer Rozgonyi ist happy über den geglückten Transfer. "Wenn Martin fit ist und bleibt, kann er ein wichtiger Faktor werden. Er ist der typische Straßenkicker, der über seine Mentalität, Geschwindigkeit und Körperlichkeit seine Art definiert, Fußball zu spielen."

2007 war Thomann vom FT Schweinfurt zu den Schnüdeln gewechselt. Für den 1. FC Schweinfurt lief der heute 27-Jährige dann sieben Jahre auf, ehe es ihn 2015 nach Aubstadt zog. Nach fünf Jahren dort kehrte der Mittelfeldspieler im Juli 2020 nach Schweinfurt zurück. Dort duellierte er sich in den letzten Jahren mit Bayreuth um den Aufstieg. Die Schnüdel scheiterten letztes Jahr knapp, die Altstadt schaffte dieses Jahr als Meister den Sprung in die 3. Liga, wo nun auch Thomann spielen wird.

Insgesamt kam Thomann 42 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz, dabei gelangen ihm neun Tore und elf Assists.

Was macht Rost? Entscheidung naht

Somit basteln die Bayreuther weiter fleißig am Kader für die kommende Saison, bereits am Donnerstag hatte der Verein mitgeteilt, dass sich durch den Aufstieg die Verträge von 14 Spielern verlängert haben. Eine wichtige, womöglich die wichtigste Entscheidung des Sommers steht aber noch bevor: Erfolgstrainer Timo Rost wird am Samstag über seine Zukunft entscheiden. In den Medien wurde bereits über eine Einigung mit Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue berichtet. Der Coach selbst sagte am Montag beim BR, dass noch alles offen sei. Ein Abgang des ehemaligen Profis würde den Verein sicher sehr treffen, Rost hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet.