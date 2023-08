Lisa Thomaidis feiert mit den deutschen Basketballerinnen bei der EM sensationell Platz sechs. Die Kanadierin soll die Auswahl nun bis zur Heim-WM 2026 weiter nach vorn bringen.

Lisa Thomaidis bleibt Bundestrainerin der deutschen Basketballerinnen. Die 51-Jährige verlängerte am Dienstag ihren Vertrag um drei Jahre bis zur Heim-Weltmeisterschaft 2026 in Berlin, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. Die Kanadierin hatte die Nationalmannschaft im Juni bei der ersten EM-Teilnahme seit zwölf Jahren in Slowenien sensationell auf Platz sechs geführt. Zudem löste die DBB-Auswahl das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier im Februar 2024.

"Ich bin dem DBB sehr dankbar für die Möglichkeit, dieses Team in den nächsten drei Jahren zu führen. Ich freue mich darauf, mit einer engagierten und leidenschaftlichen Gruppe von Athletinnen und MitarbeiterInnen zusammenzuarbeiten, die sich darauf konzentrieren, das deutsche Damenteam zu verbessern, indem sie auf den historischen Leistungen bei der EuroBasket in diesem Sommer aufbauen", sagte Thomaidis.

Sie hatte erst Ende April die Nachfolge von Walt Hopkins angetreten, der nach der erfolgreichen EM-Qualifikation aus persönlichen Gründen seinen Abschied angekündigt hatte.

"Lisa hat unsere Erwartungen übertroffen, nicht nur, weil sie mit dem Team den hervorragenden sechsten Platz bei der Women's Euroasket geholt hat. Ihr Umgang mit den Spielerinnen, ihre Begeisterung, ihre Professionalität gemischt mit einer ordentliche Prise Humor. Das alles passt ganz hervorragend zu unserem Vorhaben, den weiblichen Basketball in Deutschland zukünftig besonders zu fördern", sagte der für Leistungssport zuständige DBB-Vizepräsident Armin Andres.