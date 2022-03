Thoelke fehlt Saarbrücken gegen Halle

Der 1. FC Saarbrücken muss im anstehenden Heimspiel auf Bjarne Thoelke verzichten. Der Verteidiger fällt wegen einer Infektion mit dem Coronavirus aus.

Wie die Saarländer am Donnerstagvormittag mitteilten, wurde Bjarne Thoelke am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet und wird für die Partie am Samstag gegen den Halleschen FC (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ausfallen.

Nach dem positiven Befund wurde die komplette Mannschaft sowie der Betreuerstab durchgetestet - mit erfreulichem Resultat: Denn alle Test-Ergebnisse fielen negativ aus. Somit werden neben Thoelke für das Wochenende nur Angreifer Adriano Grimaldi (Achillessehnenentzündung) sowie Jalen Hawkins (Muskelfaserriss) fehlen.

Der 1. FC Saarbrücken rangiert vor dem 31. Spieltag auf Rang drei der Tabelle und will diesen mit einem Sieg gegen die Hallenser verteidigen. Die Partie wird die Elf von Trainer Uwe Koschinat nach dem 2:0-Erfolg im Topduell bei Eintracht Braunschweig mit breiter Brust antreten.