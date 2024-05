Thissen entscheidet sich für RWO

Luca Thissen verlässt nach einem halben Jahr den Oberligisten VfB Homberg und möchte ab kommender Saison in der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen Fuß fassen. Die Liga ist für den 21-jährigen MIttelfeldspieler kein komplettes Neuland, schon 2022/23 absolvierte er für Fortuna Düsseldorf II fünf Viertliga-Partien. Oberhausens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano traut dem Neuzugang den Sprung zu: "Dass ihm in seiner zweiten Seniorensaison bereits das Kapitänsamt zugeteilt wurde, spricht für seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Luca gehört mit seinen Qualitäten zweifelsohne in die Regionalliga."