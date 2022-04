Thiounes unschlagbare Fortuna verhindert Rostocks Rekord - Ingolstadt gibt Rote Laterne ab

Düsseldorf bleibt unter Daniel Thioune auch im achten Spiel ungeschlagen, Rostock verpasste einen Vereinsrekord. Im bayerischen Duell trennten sich Regensburg und Ingolstadt remis. Am Samstag stehen zahlreiche Topduelle an.

Düsseldorf seit sieben Spielen ungeschlagen, Hansa mit zuletzt vier Siegen in Folge - am Rhein trafen sich zwei formstarke Mannschaften. Die Fortuna, unter anderem ohne die angeschlagenen Bodzek und Ginczek, erwischte den besseren Start: Tanaka stand nach Nareys Hereingabe von links in der 13. Minute goldrichtig und markierte aus elf Metern sein erstes Saisontor, Hennings hatte clever durchgelassen. Von Rostock kam in Abschnitt eins herzlich wenig, in der 55. Minute musste aber Torhüter Kastenmeier einen Kopfball von Meißner von der Linie kratzen. Nach einem Konter legte Düsseldorf nach, Appelkamp köpfte schulbuchmäßig ein (64.) - und Narey setzte in der Nachspielzeit sogar mit dem 3:0-Endstand noch einen drauf. Hansa verpasste somit den neuen Vereinsrekord mit fünf Zweitligasiegen in Folge und knackte dadurch auch nicht die 40-Punkte-Marke. Die Fortuna stockte unterdessen ihr Punktekonto auf 36 auf.

Ingolstadt bringt Führung nicht ins Ziel - Gimber im Pech

Regensburg gegen Ingolstadt, das war zunächst eine recht zähe Angelegenheit. Die feldüberlegenen Oberpfälzer bissen sich am defensiven Schlusslicht die Zähne aus - und wurden in der 36. Minute ganz kalt erwischt. Eine Flanke von Gebauer fälschte Guwara unglücklich ab und überraschte somit seinen Jahn-Keeper Meyer. Das Leder segelte ins lange Eck - 1:0 für den FCI. Da Jendrusch gegen Saller (40.) und Makridis (43.) klasse parierte, bliebt es bei der Gäste-Führung zur Pause. Doch der Jahn steckte nicht auf und belohnte sich, Albers stocherte das Leder in der 56. Minute über die Linie. Danach boten die beiden Teams allerdings wieder viel Kampf und viel Krampf, erst in der Nachspielzeit dann noch eine klare Torchance: Doch Gimber traf per Kopf nur den Pfosten, es blieb beim Remis. Für den FCI ist der Punkt zu wenig, um das Wunder Klassenerhalt noch zu schaffen - auch wenn die Oberbayern die Rote Laterne Stand Freitagabend an Aue abgaben.

Jede Menge Topduelle - der 29. Spieltag im Überblick