Thiounes "Textverarbeitung" in der Pause bringt die Wende

Fortuna Düsseldorf legte einen engagierten Auftritt gegen Schalke hin und lag zur Pause doch mit 0:1 zurück. In der Kabine gab es vom neuen Trainer Daniel Thioune "etwas Textverarbeitung für den Kopf" - und für die Wende.

Einzig der 0:1-Halbzeitstand habe Düsseldorfs neuem Trainer Daniel Thioune zunächst nicht gefallen. Kein Wunder, denn die Fortuna hatte bereits in Hälfte eins gegen Schalke einen engagierten Auftritt hingelegt und war recht überraschend in Rückstand geraten. "Dieser Punch passte nicht ins Bild", fand auch Thioune am "Sky"-Mikrofon.

"Textverarbeitung für den Kopf"

Zur Pause gab es kleinere Anpassungen vom neuen Coach, die er mit "ein bisschen Textverarbeitung für den Kopf" umschrieb. Sein Team setzte die Worte gleich in die Tat um, kam mit Dampf aus der Kabine, drückte Schalke in die Defensive und drehte innerhalb von neun Minuten durch die beiden Startelf-Rückkehrer Khaled Narey und Rouwen Hennings die Partie.

Für Thioune war schnell klar, dass Narey, der gegen Kiel wegen Vaterfreuden gefehlt hatte, "auf den Platz gehört". Und auch die Erfahrung von Torjäger Hennings war ein echtes Pfund in der taktischen Hinterhand.

Von dem Auftaktsieg wollte sich Thioune aber nicht blenden lassen, denn dieser "bedeutet erstmal gar nichts". In drei Tagen hätte er "weder den Hut für eine Niederlage aufgehabt, noch für einen Sieg", rückte Thioune den Fokus von sich in Richtung Mannschaft, deren Intensität er ausdrücklich lobte.

Fokus auf die weitere Arbeit

Dennoch steht die Arbeit in Düsseldorf erst am Anfang und deswegen ist der Trainer auch noch nicht zufrieden. Auch angesichts der Tatsache, dass bereits am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf ansteht. Im Erzgebirge kann die Fortuna, die immer noch auf dem Relegationsplatz ist, den Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz im direkten Duell mit Aue auf elf Zähler vergrößern.