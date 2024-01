Thiounes Rüge für Tzolis: "Das ist nicht respektvoll"

Am Millerntor gab es am Dienstagabend in der Schlussphase des Viertelfinales im DFB-Pokal zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf Drama pur. Doch ausgerechnet der entscheidende Elfmeter war so gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Daniel Thioune.

Per Panenka ins Glück: Christos Tzolis verwandelte den letzten und entscheidenden Elfmeter. IMAGO/Nordphoto