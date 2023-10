Thioune zum Thema Nachverpflichtungen: "Grundsätzlich möchte ich keinen Aktionismus"

Fortuna Düsseldorf hat einen der kleinsten Kader der 2. Liga. Nun plagen auch noch Ausfälle die Rheinländer. Dennoch sind Nachverpflichtungen - vorerst - noch kein Thema.

24 Spieler umfasst der Kader von Fortuna Düsseldorf, so wenige Spieler weist in der 2. Liga nur noch die SpVgg Greuther Fürth in ihrem Kader aus. Wobei Düsseldorf mit Daniel Bunk (19 Jahre) und David Sasic (18) noch zwei Nachwuchsspieler mitzählt, die eigentlich für die U 23 (Bunk) respektive die U-19-Junioren (Sasic) eingeplant sind.

Nun aber wird es bei der Fortuna langsam eng. Denn neben Kapitän Andre Hoffmann und Mittelfeldspieler Marcel Sobottka wird am kommenden Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück auch Matthias Zimmermann ausfallen. Der 31-Jährige handelte sich beim 0:1 im Topspiel am vergangenen Spieltag beim Hamburger SV die Ampelkarte ein und muss ein Spiel pausieren.

Kein Aktionismus

Abzüglich der drei Torhüter sowie der beiden Youngster hat F95-Coach Daniel Thioune Stand Dienstag also gerade einmal 16 Feldspieler gegen Osnabrück zur Auswahl. Angesichts der dünnen Personaldecke werden Rufe nach Nachbesserungen im Kader immer lauter. Diese sieht Thioune aber kritisch: "Grundsätzlich möchte ich keinen Aktionismus. Ich will nicht machen, um zu machen", sagte er der "Rheinischen Post", zumal Zimmermann ja nur für eine Partie ausfallen werde. Zwar behalte die Fortuna den Markt der vertragslosen Spieler im Auge, doch Thioune glaubt, dass "die Spieler, die jetzt noch vertragslos sind, uns vielleicht nicht unmittelbar helfen könnten, sondern eher den Kader ergänzen."

Vielmehr geht die Tendenz dahin, eher in der Winterpause nachzulegen. "Wir haben nicht mehr ganz so viele Spiele zu gehen, vielleicht schaffen wir es bis in die nächste Transferperiode hinein", sagte Thioune. Bis dahin müsse es aber das vorhandene Personal richten. Plus einige Spieler aus der eigenen U 23, die Thioune wohl nach oben ziehen wird: "Ich muss ja auch noch ein paar Positionen absichern, sodass ich mindestens eine oder zwei nachbesetzen werde", kündigte er an.