Thioune: "Wollen nicht auf andere Plätze schauen müssen"

Unter Daniel Thioune ist Fortuna Düsseldorf weiter ungeschlagen, doch der Coach selbst mahnt, dass "noch ein paar Punkte fehlen, um Klarheit zu schaffen". Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt könnte die Fortuna am Samstag in Hannover machen.

Will mit der Fortuna weiter ungeschlagen bleiben: Daniel Thioune. IMAGO/Moritz Müller