Thioune: "Unsere Leidenschaft heute war oberstes Regal"

Nach dem 2:1-Sieg gegen Darmstadt 98 sind sich Spieler wie Trainer bei Fortuna Düsseldorf weitgehend einig gewesen - über ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften und im Lob des Gegners.

"In den ersten 25, 30 Minuten war es genau das, was wir wollten", sagte Daniel Thioune, der Chefcoach von Fortuna Düsseldorf. Beim 2:1-Sieg gegen Aufstiegsaspirant Darmstadt war die Anfangsphase mit zwei schnellen Treffern durch Emmanuel Iyoha (3.) und Matthias Zimmermann (10.) grundlegend für die drei Punkte, die im weiteren Spielverlauf aber nicht immer allzu sicher auf Seiten der Düsseldorfer zu liegen schienen.

"In der zweiten Halbzeit hat Darmstadt gedrückt und ist verdient zum Anschlusstreffer gekommen. Wir haben offensiv nicht stattgefunden", so der 47-Jährige. Mehr als der Treffer per Foulelfmeter (60.) sollte Darmstadt allerdings nicht gelingen und so reichten die beiden frühen Treffer und eine kämpferische Leistung zum Düsseldorfer Sieg. "Unsere Leidenschaft heute war oberstes Regal", lobte Düsseldorfs Trainer seine Mannschaft.

Iyoha trifft erstmals für Düsseldorf: "Ein unbeschreibliches Gefühl"

Mit dem Lob machte er auch vor dem Gegner aus Darmstadt nicht Halt: "Ich bin einer von denen, die den Darmstädtern die Daumen drücken. Sie spielen eine brutal geile Saison. Wenn es eine Mannschaft verdient hat, die Liga nach oben zu verlassen, dann Darmstadt. Ich wünsche mir, dass wir uns nächste Saison nicht wiedersehen", sagte Thioune. Nicht ganz so detailliert, aber im Inhalt ähnlich äußerten sich auch seine Spieler nach der Partie: Felix Klaus sprach von einer "brutalen Mannschaft, die uns körperlich alles abverlangt hat" und Zimmermann sagte: "Darmstadt spielt eine überragende Saison und die Partie kann auch 2:2 ausgehen."

Erste Hälfte "Weltklasse" (Klaus), zweite Hälfte Leidenschaft und ein sehr guter Gegner aus Darmstadt - bis hierhin waren sich alle in Düsseldorf einig. Doch zumindest in einem Punkt hatte Iyoha eine Gefühlswelt exklusiv für sich: Der 24-Jährige traf zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für die Fortuna: "Dieses Tor war ein unbeschreibliches Gefühl! Ich kann selbst gar nicht glauben, dass es so lang gedauert hat, aber endlich habe ich mein erstes Tor für die Fortuna - für meinen Jugendverein - geschossen." Als der Offensivspieler danach vom "perfekten Freitagabend" sprach, klang er bereits wieder ähnlich wie seine Kollegen.