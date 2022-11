Thioune und die Krux mit den Zahlen: Wie Daten täuschen können

Es läuft bei Fortuna Düsseldorf. Nach drei Siegen in Folge treffen die Rheinländer an diesem Samstag auf den FC St. Pauli. Vor der Partie sprach Trainer Daniel Thioune über ein mögliches Comeback seines Kapitäns - und über die Krux von Daten.

Weniger Ballbesitz, die schlechtere Zweikampfquote und eine niedrigere Laufleistung: In einigen Kategorien hatten die Düsseldorfer den schlechteren Wert, als sie am vergangenen Samstag bei Holstein Kiel spielten. Am Ende aber gewann die Fortuna 2:1 und fuhr damit den dritten Sieg in Serie ein - ein Erfolg, der weit über den Statistiken der 90 Minuten anzusiedeln ist.

Für Daniel Thioune ist es ohnehin auch das Gefühl, das bei sämtlichen Zahlen von hoher Bedeutung ist. "Das subjektive Empfinden sollte eine große Rolle spielen", findet Düsseldorfs Coach, gibt mit einem Schmunzeln aber auch zu bedenken: "Es ist sicherlich noch nie ein Spieler in die Trainerkabine gekommen und hat gesagt: Trainer, können wir nicht noch viel, viel mehr machen?"

Wir können zeigen, wie viel top wir sind. Daniel Thioune

Daten seien zwar durchaus "verlässlich", so Thioune - sie alleine könnten allerdings nicht bei Leistungsbewertungen und der Spielvorbereitung zugrunde gelegt werden. Was Fortunas Trainer auch wichtig ist, ist der Austausch mit seiner Mannschaft und der Kontext, in dem die Daten zustande gekommen sind. Wie war der Spielverlauf? Wie war der Charakter einer Partie? Und was war eigentlich gefordert, um das Duell für sich zu entscheiden?

Theoretisch könne es ja vorkommen, so Thioune, dass ein zentraler Mittelfeldspieler nach 90 Minuten nicht allzu viele Kilometer zurückgelegt hätte. Sollte es aber eine ganze Reihe an langen Bällen gegeben haben, war es möglicherweise gar nicht gefragt, Kilometer um Kilometer abzuspulen.

Kehrt Hoffmann in den Kader zurück?

Am Samstag, das dürfte klar sein, wird es auch darauf ankommen, wer mehr Bereitschaft an den Tag legt - Gegner St. Pauli gilt schließlich als Mannschaft, die nie einen Laufweg scheut.

Mitte Februar war Thioune bei der Fortuna eingestiegen, erst drei Monate später verlor er zum ersten Mal ein Spiel als Düsseldorfer Trainer. Nach zwei Partien ohne Niederlage war am 34. Spieltag bei einem 0:2 nichts zu holen. Der Gegner. St. Pauli.

Nun kommt es in Düsseldorf zum Wiedersehen - für die Fortuna die Chance, den nächsten Sieg folgen zu lassen und sich im ersten Drittel der Tabelle festzusetzen. "Wir können zeigen, wie viel top wir sind", meinte Thioune mit Blick auf die Partie, bei der Andre Hoffmann erstmals wieder Teil des Kaders sein könnte.

Der Kapitän fehlte in den vergangenen Wochen mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel, hat sich zuletzt aber wieder herangearbeitet. Wenn Hoffmann schon so weit sein sollte, eröffne ihm das "mehr Optionen", meinte Thioune - allerdings werde er erst an diesem Freitag "abschließend bewerten, ob es sinnvoll sein kann, ihn schon dazuzunehmen".