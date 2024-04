Thioune über Fortunas Comeback: "Völlig cool von meiner Truppe"

Fortuna Düsseldorf nahm beim 1:1 bei Schalke 04 einen Punkt mit - und der war auch verdient, resümierte Coach Daniel Thioune.

"Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden", startete Daniel Thioune die Pressekonferenz nach der Partie, in der er insgesamt etwas mehr Qualität in den Abschlüssen seiner Schützlinge gesehen hatte. Aber auch, dass es Fortuna "sehr große Probleme bereitet hat, Keke Topp und Simon Terodde zu verteidigen, die langen und tiefen Bälle". Seinen beiden Innenverteidigern - vor allem Tim Oberdorf - gebühre ein großes Kompliment, "denn das war nicht leicht, trotzdem hat er vieles weggenommen". Insgesamt hätte sein Team im ersten Durchgang "Probleme mit dem mannorientierten Verteidigen gehabt" und "mit Ball zu wenig Fantasie und Tempo entwickelt".

Coach lobt die Reaktion nach dem Rückstand

Als Dosenöffner für die Partie bezeichnete der F95-Trainer dann Kenan Karamans Führungstor (55.) und lobte sogleich die Reaktion, seine Mannschaft habe danach "investieren müssen", was ja auch gelungen ist: "Dann wiederzukommen in diesem Stadion, auch hier großes Kompliment für meine Mannschaft, bei der Heimstärke." Das sei ein großer Schritt in der Entwicklung.

Thioune bringt "Gamechanger" Tanaka

Mit der Einwechslung von Ao Tanako (63.) bewies Thioune ein glückliches Händchen. Ein "Gamechanger" könne der Japaner sein, urteilte der Coach. Der erste Unterschied sei dann direkt gewesen, dass man das mannorientierte Pressing öfter aufgebrochen, zudem "viel Bewegung drin gehabt" und verdientermaßen das 1:1 gemacht habe.

Ich kann auch den Unmut des Kollegen verstehen, wäre bei mir nicht anders. Daniel Thioune zum zurückgenommenen Strafstoß

Hinsichtlich des zurückgenommenen Strafstoßes offenbarte Thioune seine "exklusive Meinung": "Hinten raus hätten wir definitiv nicht verdient gehabt, hier als Verlierer vom Platz zu gehen." Die Bewertung der Elfmetersituation bezeichnete er als "nicht einfach, ich kann auch den Unmut des Kollegen verstehen, das wäre bei mir nicht anders". Aber: "Nicht jeder Kontakt ist auch gleich ein Foul, es war angemessen, nicht auf den Punkt zu zeigen."

Die Fortuna, die durch den HSV-Sieg in Braunschweig noch vier Zähler Vorsprung auf den Konkurrenten hat, eröffnet parallel zum Duell zwischen dem HSV und St. Pauli den 32. Spieltag am Freitagabend (18.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Thioune: "Wir fahren mit einem ordentlichen Gefühl nach Hause. Das hier auszuhalten vor 60.000 mit 0:1, völlig cool von meiner Truppe. Der Weg geht weiter."