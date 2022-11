Thioune über 96: "Mit aller Macht Nähe nach oben schaffen"

Die formstarken Düsseldorfer gastieren am Dienstagabend in Hannover bei einem direkten Konkurrenten. F95-Trainer Daniel Thioune warnte vor der Partie vor 96-ern, die mit "aller Macht Nähe noch oben schaffen" wollen.

Fortuna Düsseldorf ist wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen makellos und hat sich kurz vor der WM-Pause in eine aussichtsreiche Situation gebracht. Nachdem die Düsseldorfer Mitte Oktober ihre zweite Niederlage in Folge einstecken mussten (0:1 gegen den 1. FC Nürnberg), folgten überzeugende Auftritte im DFB-Pokal (3:0 bei Jahn Regensburg) und drei Ligasiege in Folge.

Gute Ausgangssituation für die Fortuna

"Wir haben uns in eine gute Situation gebracht", lobt Cheftrainer Daniel Thioune sein Team auf der Pressekonferenz, dass nach 15 Spieltagen den fünften Tabellenplatz belegt und in Schlagdistanz zu den begehrten Aufstiegsrängen steht. "Hannover aber auch", warnt der 48-Jährige. Thioune übernahm die Fortuna im Februar diesen Jahres, stabilisierte sie nicht nur, sondern führte sie wieder in die obere Tabellenhälfte. Mit den besagten Hannoveranern reisen die Düsseldorfer am Dienstagabend zu einem direkten Konkurrenten, der allerdings nur mit einem Sieg an ihnen vorbeiziehen würde.

Wenn ich einen Spieler rausnehme, liegt das nicht unbedingt an der sportlichen Leistung. Wir wollen die Belastung in der englischen Woche verteilen. Daniel Thioune

Marcel Sobottka darf nach seiner Sperre wieder mitwirken und auf ein Startelf-Comeback hoffen: "Marcel ist Führungsspieler und kann morgen direkt reinkommen. Wenn ich einen anderen Spieler rausnehme, liegt das aber nicht unbedingt in der sportlichen Leistung begründet. Wir wollen die Belastung in der englischen Woche etwas verteilen." Zudem stand Kapitän Andre Hoffmann beim jüngsten 1:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli wieder im Kader und feierte kurz vor Abpfiff sein Comeback. "Mehr Einsatzzeit, als er bekommen hat, wäre für ihn nicht drin gewesen. Nun hat er wieder zwei Einheiten mehr absolviert." Thioune möchte Hoffmann wieder langsam heranführen und dabei nichts überstürzen.

Thioune tendiert zur Dreierkette

"Sie wollen mit aller Macht Nähe nach oben schaffen und an uns vorbeiziehen", mahnt Thioune vor 96, der vor seiner Anstellung in Düsseldorf den VfL Osnabrück und den HSV trainierte. Auf die Systemfrage deutet der Übungsleiter das Beibehalten der Dreierkette an: "Mit einer Dreierkette ist man besser gegen gegnerische Umschaltmomente abgesichert, als wenn man nur zwei Innenverteidiger hat." Thioune stellt jedoch auch fest, dass seine Mannschaft in den vergangenen Wochen weniger Tore kassiert, allerdings auch weniger Tore geschossen hat und lässt Raum für Spekulationen. "Unser System kann immer dynamisch bleiben und sich verändern."