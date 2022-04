Thioune: "Situation ist jetzt deutlich besser"

Daniel Thioune übernahm Fortuna Düsseldorf auf Platz 15 - neun Spiele ohne Niederlage später können die Rheinländer den Klassenerhalt perfekt machen.

Seitdem Daniel Thioune die Fortuna aus Düsseldorf Anfang Februar übernahm, zeigt die Formkurve der Mannschaft aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nach oben. In den bisherigen neun Ligapartien unter der Leitung des 47-Jährigen ging die Fortuna nie als Verlierer vom Platz - zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Düsseldorfer fünfmal die Punkte teilten.

Während die Fortuna bei den drei vorherigen Unentschieden jeweils Führungen in der Schlussphase verspielte, ließ sie am vergangenen Spieltag beim torlosen Remis in Hannover trotz 74-minütiger Überzahl die nötige Torgefahr vermissen. "Wir haben aus unserem Ballbesitzspiel gar nichts kreiert, auch wenn wir immer wieder Anpassungen vorgenommen haben und alles an offensiven Spielern auf den Platz gebracht haben", sagte Thioune in der "Mixed Zone" nach dem Spiel.

Mit einem Sieg gegen Dresden wäre den Fortunen der Klassenerhalt sicher

Grundsätzlich ist der Trainer aber mit seinen ersten Monaten in Düsseldorf zufrieden: "Die Situation ist jetzt deutlich besser, als ich hier angefangen habe", erklärt der Coach, der mit seinem Team bereits am kommenden Spieltag die Klasse halten kann, im Vereinspodcast "Rot&Schweiss": Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Dynamo Dresden, das aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsplatz steht, wäre der Ligaverbleib auch rechnerisch sicher.

Das Zusammenspiel mit den Fans in Paderborn war für mich ein Moment, der den Aufbruch in neue, alte Fortuna-Zeiten bedeuten könnte. Daniel Thioune

Besonders ein Spiel bleibt Thioune seit seinem Amtseintritt in Erinnerung: "Das Zusammenspiel mit den Fans in Paderborn war für mich ein Moment, der den Aufbruch in neue, alte Fortuna-Zeiten bedeuten könnte. Die Leute wollen ehrlichen Fußball sehen, wollen Jungs mit Emotionen sehen", verriet der F95-Cheftrainer.