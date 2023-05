Thioune: "Sind noch nicht so weit, wie die Mannschaften, die über uns stehen"

Nach dem 0:0 gegen St. Pauli sind die Aufstiegsträume von Fortuna Düsseldorf so gut wie ausgeträumt. Nach dem Spiel lobte Trainer Daniel Thioune die direkte Konkurrenz - und zog ein positives Saisonfazit.

Durch einen Sieg im direkten Duell hätten sowohl der Tabellenvierte St. Pauli als auch der Fünfte Fortuna Düsseldorf bis auf einen Zähler an den Hamburger SV auf dem Relegationsrang heranrücken können. Durch das 0:0 am Samstagabend treten aber beide Mannschaften weiter auf der Stelle, der Traum vom Aufstieg ist in weite Ferne gerückt.

Nach dem Spiel zeigte sich Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Elf, wie er bei "Sky" bestätigte. "Wir haben uns in der ersten Hälfte etwas von der Serie des FC St. Pauli beeindrucken lassen", begann der 48-Jährige sein Fazit und sprach dabei besonders von einer ersten Hälfte, aus der die Fortuna durchaus glücklich ohne Gegentreffer entkam.

Am Ende hat es vielleicht auch nicht gereicht. Daniel Thioune

In den zweiten 45 Minuten sei seine Mannschaft dann aber "mutig drin" gewesen erklärte der Coach weiter, bei der "Riesenchance" zur eigenen Führung durch den kurz zuvor eingewechselten Jona Niemiec (68.) habe dann auch ein wenig das Glück gefehlt. Mit einem Blick auf die Tabelle habe man "0:0 verloren" erkannte der Trainer an. "Aber ich muss es darauf reduzieren, dass meine Mannschaft das Fußballspiel gewinnen wollte, hier kein Tor bekommen hat und am Ende des Tages mit einem Punkt nach Hause fährt."

Drei Zähler beträgt der Rückstand der Fortunen auf Tabellenplatz drei nun, mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg kann der Hamburger SV, Thiounes Ex-Verein, sogar auf sechs Punkte wegziehen - und damit wohl endgültig jedwede Aufstiegshoffnungen der Rheinländer begraben. "Das zeigt zumindest, dass wir noch nicht so weit sind, wie die Mannschaften, die über uns stehen", erklärte Thioune, Düsseldorf sei immer wieder nah an der Aufstiegszone dran gewesen, "aber am Ende hat es vielleicht auch nicht gereicht."

Thiounes Saisonfazit fällt dennoch positiv aus

Grund für Unzufriedenheit bei der Fortuna? Zumindest nicht nach Ansicht ihres Trainers. "Wir spielen eine gute Runde, haben ordentlich Punkte gesammelt und sind jetzt Tabellenfünfter", zog Thioune ein frühes Fazit und wagte einen Blick in die Vergangenheit. "Wir hatten letzte Saison eine ganz schwere Saison und jetzt sind wir zum Ende hin ein paar Plätze besser als letztes Jahr." Die Mannschaften, die über der Fortuna rangieren, würden seiner Ansicht nach auch völlig zu Recht dort stehen.

Ob die Fortuna doch noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, entscheidet sich am Sonntag beim Spiel des HSV gegen Kellerkind Jahn Regensburg (15 Uhr). Düsseldorf selbst ist noch zweimal gefragt, im letzten Heimspiel des Jahres trifft die Fortuna am kommenden Wochenende auf Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr), bevor es zum Saisonfinale nach Kaiserslautern geht (28. Mai, 15.30 Uhr).