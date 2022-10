Thioune redet von "Superlativen": Heimmacht Düsseldorf nach "Rausch" oben dran

Fortuna Düsseldorf ist nach einem klaren Sieg über Bundesliga-Absteiger Bielefeld an den Aufstiegsrängen dran. Der Trainer und der Matchwinner waren nach dem 4:1 vollends zufrieden.

Fünf Spiele, vier Siege und nur ein Remis: Vor eigener Kulisse ist Fortuna Düsseldorf in dieser Saison noch ungeschlagen und Zweiter in der Heimtabelle. Die Stärke vor den eigenen Anhängern bekam am Samstagmittag Bielefeld zu spüren. Die Ostwestfalen gingen bei F95 baden, Gästecoach Daniel Scherning sprach von einem "absolut verdienten Sieg" für die Düsseldorfer.

Und dies war auch der Fall: Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune bilanzierte laut Vereinswebsite, dass "alles brutal positiv" ausgefallen war für seine Mannschaft, die gerade Vierter ist. "Wir waren direkt da, ich fand unseren Auftritt mehr als gelungen - großes Kompliment. Bis zum Elfmeter ging es nur in eine Richtung."

Der Strafstoß von Robin Hack führte nach Shinta Appelkamps Führungstor zum einzigen Treffer Bielefelds beim 1:4. Die folgenden Treffer wiederum verzückten Thioune, "es freut mich als Trainer sehr, wie geil die Tore zwei und drei herausgespielt waren. Viel besser geht es nicht." Der Kapitän des eigentlichen Rumpfkaders (acht Profis fehlten verletzt) Matthias Zimmermann stimmte dem zu und sprach von "super Fußball" des Teams nach dem Seitenwechsel. Selten habe er "so schöne Tore" der Düsseldorfer gesehen, meinte er nach der "tollen Mannschaftsleistung".

Kommende Woche steht in Darmstadt ein Spitzenspiel an

Bei der Fortuna stach mit Appelkamp ein Akteur heraus, der Doppelpacker befand bei "Sky", dass die Fortuna sich "in einen Rausch gespielt" habe, "das hat Spaß gemacht". Während Thioune sich hätte "in vielen Superlativen auslassen" können und auch einen höheren Sieg für möglich hielt, blickte der überragende Akteur (drei Scorerpunkte) nach vorne: Die Leistungen zu Hause seien endlich auch in der Fremde zu zeigen, so Appelkamp, "auswärts müssen wir noch einiges machen. Wir müssen den Schwung nach Darmstadt mitnehmen", fasste der 21-Jährige zusammen. Die Lilien, Zweiter in der Tabelle, will Verfolger Düsseldorf kommenden Samstag (13 Uhr) schlagen.