Thioune: "Party-Crasher finde ich cool"

Fortuna Düsseldorf kann zum Gastspiel beim punktgleichen Tabellennachbarn Heidenheim "mit voller Kapelle anreisen". Mit dem letzten Gastspiel verbindet Daniel Thioune positive Erinnerungen.

"Wir haben den Haken an eine nicht ganz so zufriedenstellende Saison gemacht", dachte der Fortuna-Coach an das 3:1 am 32. Spieltag zurück, das im elften ungeschlagenen Spiel unter Thiounes Regie den Klassenerhalt dingfest gemacht hatte. "Wir sind 125 Kilometer geschrubbt", weiß der 48-Jährige noch, was eine der Voraussetzungen sei, "wenn man in Heidenheim bestehen möchte".

Und das möchte Düsseldorf natürlich auch am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), daneben spielten Intensität, Umschaltmomente und Fitness ebenfalls eine Rolle, meinte der Trainer auf der Spieltags-PK am Donnerstag. Bringt sein Team diese Elemente auf den Platz, "haben wir erneut die Chance, wieder als Sieger vom Platz zu gehen".

Die Frage nach dem Saisonziel

Gelingt dies, beißen sich Thioune, der sich mit der Kaderzusammenstellung zufrieden zeigt, und seine aktuell fünftplatzierte Fortuna zumindest zunächst oben fest. Ob es denn - auch im Zusammenhang mit dem Ende der Transferperiode - nun ein Saisonziel für die Rheinländer gebe, oder genügt sich Fortuna in der Rolle als "Party-Crasher"? Thioune: "Party-Crasher finde ich eigentlich ganz cool, weil es ein bisschen beschreibt, wie wir funktionieren wollen. Wir wollen immer spielentscheidend auf das Ergebnis Einfluss nehmen. Der Gegner sollte nicht ausschließlich der Faktor sein, warum wir Fußballspiele gewinnen oder verlieren. Das hat uns unheimlich gut getan."

Wir sitzen nicht jeden Tag beim Kaffee und denken darüber nach, welchen Tabellenplatz wir rausgeben. Daniel Thioune

Zum Saisonziel: "Wir sitzen nicht jeden Tag beim Kaffee und denken darüber nach, welchen Tabellenplatz wir rausgeben. Wir schauen auf uns, wir haben alle Bock, wollen Spiele gewinnen und das würde unter dem Strich auch bedeuten, dass wir gut aus der Saison kommen."

Einen konkreten Tabellenplatz benannte Thioune also nicht, aber eine gewisse Zielsetzung dann doch: "Ich spiele Fußball, um Erster zu werden und nicht Zweiter. Das geht aber wahrscheinlich auch all meinen Kollegen so."