Thioune kassiert angemessene Sanktion: "Habe mich nicht gut benommen"

Fortuna Düsseldorf hat es verpasst, sich trotz einer ansprechenden Leistung gegen den Hamburger SV mit einem Sieg zu belohnen. Enttäuscht war Daniel Thioune darüber aber nicht.

Daniel Thioune konnte sich mit diesem 2:2 gegen seinen Ex-Klub am Ende abfinden. "Ich bin nicht enttäuscht, wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen", zeigte sich der Düsseldorfer Trainer bei "Sky" angetan von dem, was vor allem seine Elf gegen den Hamburger SV auf den Platz gebracht hatte. "Meine Mannschaft hat alles getan, um die Punkte heute hier zu behalten." Am Ende war es aber nur einer, was die Folge hat, dass es das nun gewesen sein dürfte mit dem Traum vom Aufstieg.

Auf vier Punkte hätte die Fortuna an den drittplatzierten HSV heranrücken können, wäre da Christoph Klarer nicht dieses unglückliche Eigentor unterlaufen. Düsseldorf führte zuvor lange mit 2:1, nachdem noch in der ersten Halbzeit ein frühes 0:1 in ein 2:1 gedreht wurde. "Das musst du erstmal schaffen gegen den HSV", ordnete Felix Klaus die Comeback-Qualitäten der Fortuna ein.

"Es war ein bisschen zu wild"

Der Rechtsaußen war einer der besten auf dem Platz, bereitete den Ausgleich durch Dawid Kownacki mit einer Ecke vor und traf dann auch noch selbst nach einem starken Sprint. All das passierte in den ersten 28 Minuten, was zeigte, dass es hin und her ging in der ausverkauften Düsseldorfer Arena. "Es war ein bisschen zu wild" für den Geschmack von Thioune, "das habe ich den Jungs in der Pause gesagt."

Düsseldorf versuchte, den HSV möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten, wurde aber mehr und mehr eingeschnürt. "Was uns in der zweiten Halbzeit gefehlt hat, waren saubere Umschaltmomente, um nochmal zuzuschlagen. Wir haben auch zu sehr die eigene Hälfte verteidigt", erkannte Thioune.

Thioune sieht Gelb

Der Hamburger Ausgleich ließ die Schlussminuten dann noch einmal richtig spannend werden, auch neben dem Platz ging es zur Sache. Thioune meckerte einmal zu laut gegen den Schiedsrichter, sah dafür auch Gelb und seinen Fehler auch ein. "Ich habe mich nicht gut benommen am Spielfeldrand, Robert Schröder hat das völlig angemessen sanktioniert. Ich wollte meine Mannschaft nochmal anschieben, aber sicher nicht unfair sein."

Die personelle Überzahl nach Javi Monteros Platzverweis konnte die Fortuna am Ende nicht in den Lucky Punch ummünzen, enttäuscht war Thioune darüber aber nicht. "Es war eine geile Leistung in einem intensiven Spiel beider Mannschaften." Und dennoch: Mehr als Platz vier wird es für Düsseldorf in dieser Saison wohl nicht mehr werden.