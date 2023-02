Thioune kämpferisch: "Das Herz wird bereit sein, Maximales abzurufen"

Wie hat Fortuna Düsseldorf das bittere Pokal-Aus in Nürnberg verkraftet? Die Antwort gibt's am Sonntag gegen den SV Sandhausen.

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune träumte bereits vom Endspiel in Berlin. Doch am Mittwoch kam alles ganz anders. Die Fortuna unterlag im DFB-Pokal-Achtelfinale mit 3:5 im Elfmeterschießen beim 1. FC Nürnberg. Dass mit Jona Niemiec (21) ausgerechnet ein U-23-Spieler den entscheidenden Elfmeter verschießen musste, ist umso bitterer, weil keiner der übrig gebliebenen Routiniers den Mut hatte, zum Punkt zu gehen.

Nach dem 1:4 in Paderborn der nächste Rückschlag für die Flingeraner. Aus im Pokal und nur noch geringe Aufstiegshoffnungen in der Liga.

Schlechte Erinnerungen an Sandhausen

Nun geht es für die Fortuna am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder ins Alltagsgeschäft. Dort wartet mit dem SV Sandhausen eine Mannschaft auf die Düsseldorfer, gegen die sie zuletzt in der Liga zweimal mit 0:1 das Nachsehen hatten.

"Die Liga ist unser tägliches Brot. Wir haben die Dinge aus Paderborn aufgearbeitet", so Trainer Daniel Thioune. "Es ist wichtig, daran einen Haken zu machen und nach vorne zu schauen." Die kleine Hoffnung, endlich eine Siegesserie zu starten, die die Saison in der 2. Liga noch so halbwegs retten könnte, soll gegen den Tabellen-15. erste Nahrung bekommen.

Personell hat sich nichts verändert. "Wir haben keine neuen Ausfälle. Nicolas Gavory, Kwadwo Baah, Michal Karbownik und Matthias Zimmermann stehen weiterhin nicht zur Verfügung", sagte Thioune am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz.

Lob für Sobottka: "Das war der Wahnsinn"

Ein Sonderlob hatte Thioune für Marcel Sobottka parat. "Hut ab vor Marcel, der sich vor dem Pokalspiel nach seiner Krankheit zurückgemeldet hat. Das, was er über 120 Minuten auf dem Platz gelassen hat, war Wahnsinn", sagte der Coach. "Auch wenn er uns eigentlich schon deutlich früher mitteilte, dass die Kräfte zuneige gehen. Er war ein maßgeblicher Faktor in Sachen Balleroberungen. Ich gehe davon aus, ihn am Sonntag aufstellen zu können."

Und wie ist der allgemeine Gemütszustand im Team? "Wir schauen nach vorne und sind positiv ausgerichtet. Ich freue mich darauf, in unserer Arena um Punkte zu spielen", so Thioune. "Der Kopf ist wieder etwas freier, die Beine lockern wir heute. Das Herz wird am Sonntag bereit sein, Maximales abrufen zu können."