Thioune: "Ich sehe Fortuna nicht als Sprungbrett"

Rang 5 in der Liga, das Duell mit Schalke vor der Brust und ein spannender Typ im Gespräch: Der Düsseldorfer Trainer Daniel Thioune über seinen Traum von der Bundesliga, den zweitschönsten Job und seinen ganz eigenen Weg.

Seit Februar 2022 ist Daniel Thioune Trainer bei Fortuna Düsseldorf, vergangene Saison schnupperte der Klub mit Rang 4 bereits an den Aufstiegsrängen und ist trotz zuletzt zwei Niederlagen auch in der laufenden Spielzeit auch Tuchfühlung zur Spitze. Sein Traum, das hat Thioune zuletzt bei der Vertragsverlängerung in Düsseldorf gesagt, sei es, auch mal in der Bundesliga zu trainieren.

Ist Düsseldorf nach fast zwei Jahren Teil dieses Traums? "Ich sehe die Fortuna ja nicht als Sprungbrett. Ich möchte immer da das Maximale erreichen, wo ich gerade bin, also möchte ich mit diesem Verein Träume verwirklichen", sagt der 49-Jährige im Interview mit dem kicker. Er wisse "sehr zu schätzen, dass ich hier die Plattform bekomme und habe bei meiner Unterschrift auch das Kleingedruckte gelesen: Ich muss alles dafür tun, um hier erfolgreich zu sein." Also: "Mein Traum bleibt es, in der Bundesliga zu arbeiten. Und am einfachsten ist es immer da, wo man gerade ist."

Vom Profi über Umwege zum Trainer: Thiounes Werdegang

In seiner Trainerkarriere lief nicht immer alles nach Plan, mit Ende 30 begann er deswegen noch ein Studium. Der pädagogische Schwerpunkt, auch die Umwege und Rückschläge formten seine Art und seine Balance zwischen Autorität und Nähe. "Ich plane das nicht, bei mir entsteht alles aus dem Moment heraus. Ich bin wie ich bin", sagt der Ex-Profi und macht keinen Hehl daraus, dass er "am liebsten immer noch ein Trikot anhaben würde und Teil des Ganzen wäre". Denn: "Es gab kein schöneres Gefühl, als in der Kabine zu sitzen und auf dem Rasen mit den Jungs um etwas und gegen etwas zu spielen. Das durfte ich machen, bis ich 35 war; ein gesegnetes Alter."

Jetzt habe er den "zweitschönsten Job und stehe am Spielfeldrand. Und da mag ich es, dass die Grenzen auch mal verschwimmen. Wenn die Jungs in der 90. Minute einen reinballern und einen Riesenjubelhaufen machen, dann muss ich oben drauf. Dann gehöre ich dazu und will Teil des Ganzen sein - weil es sich danach anfühlt, nicht weil ich es inszenieren möchte".

Wichtig ist ihm dabei, authentisch und nahbar zu bleiben, auch wegen seiner Vergangenheit. "Ich habe in meinem Leben nicht immer alles richtig gemacht. Als Spieler habe ich mich leiten lassen und das Schulterklopfen zu sehr genossen. Auf dem Weg nach oben habe ich viele Menschen verloren und das erst gemerkt als sie mir auf dem Weg nach unten wieder entgegenkamen. Als Trainer habe ich eine neue Chance bekommen, deswegen versuche ich immer so zu sein wie ich bin."

