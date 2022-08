Thioune fordert: "Zeit, dass wir wieder ein Fußballspiel gewinnen"

Die Fortuna aus Düsseldorf gewann keines ihrer drei vergangenen Spiele. Im Heimspiel gegen Regensburg möchte Trainer Daniel Thioune deshalb spüren, dass sein Team wieder einen Sieg feiern möchte.

Nach zwei Siegen zum Auftakt wartet Fortuna Düsseldorf inzwischen seit drei Spielen auf den nächsten Erfolg: Auf die Niederlage in Sandhausen folgten die Remis gegen Fürth und Braunschweig. Nun sollen im Heimspiel gegen Regensburg am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder drei Punkte eingefahren werden. "Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Fußballspiel gewinnen", so Fortunas Coach Daniel Thioune, der den Siegeswillen auch "spüren" wolle, auf der Pressekonferenz.

Ich hatte das Gefühl, dass wir kognitiv nicht immer da waren. Daniel Thioune

Besonders im defensiven Umschalten offenbarten die Rheinländer zuletzt Defizite. "Ich hatte das Gefühl, dass wir in Braunschweig kognitiv nicht immer da waren", stellte der 48-Jährige fest. Dabei hatten die Düsseldorfer laut ihrem Trainer diese Baustellen bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison geschlossen. Nun mussten sie aber nochmals nachjustieren: Unter anderem versuchte Thioune mithilfe eines Kleinfeldturniers die Sinne für das Verteidigen zu schärfen.

Einer, für den die defensiven Abläufe im Gegensatz zum Großteil des Kaders noch neu sind, ist Jorrit Hendrix. Dennoch bewies die Neuverpflichtung nach seinen Einwechslungen ein "feines Füßchen". Ob der 27-Jährige nach seinen Leistungen gegen den Jahn sein Startelf-Debüt feiern wird, verriet Thioune nicht: "Er hat die Chance, mehr Spielzeit als diese 30 Minuten zu bekommen. Ob es von Beginn an sein wird, werden wir sehen."

Thioune warnt vor Regensburgs Standards

Obwohl der SSV aus der Oberpfalz nach zwei Niederlagen in Serie (zuletzt 0:6-Klatsche gegen Karlsruhe) nicht mit viel Selbstvertrauen in die Merkur Spiel-Arena kommt, warnte der Coach vor dem Gegner. Regensburg habe sich spielerisch entwickelt und besitze eine klare Spielanlage. Vor allem den Standards des kommenden Gegners zollte Thioune Respekt. Dort müsse sein Team eine gute Raumaufteilung haben.

Gegen die physisch starken Regensburger kann Thioune fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Takashi Uchino (Syndesmoseriss), Daniel Gorka (Knieverletzung) und Daniel Bunk (Wadenverletzung) fallen weiter aus. Allerdings sollen die beiden Letztgenannten in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen.