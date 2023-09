Thioune deutlich: "Hatte nicht das Gefühl, dass wir Fußball spielen wollen"

Nach der Niederlage bei seinem ehemaligen Verein haderte Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune mit der Spielweise seiner Mannschaft - in der Pause gab es zudem deutliche Worte.

Zwei Spieltage führte Fortuna Düsseldorf die zweite Liga an, nach dem 0:1 beim HSV ist die Zeit als Tabellenführer wieder vorbei. Düsseldorfs Coach Daniel Thioune - in der Saison 2020/21 selbst bis drei Spieltage vor Schluss HSV-Trainer - ärgerte nach der Partie bei "Sky" vor allem eines: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir großartig Fußball spielen wollen." Gerade in der ersten Hälfte habe sein Team "zu wenig für das Spiel getan, um hier erfolgreich zu sein". Dennoch hätte die Fortuna nach einer Doppelchance von Felix Klaus mit einer Führung in die Pause gehen können.

Fortuna agiert uninspiriert

Insgesamt blieb es aber offensiv dürftig für einen Spitzenreiter in einem Spitzenspiel. Thioune bemängelte, dass sein Team "relativ schnell Bälle tief gespielt" habe, "ohne wirklich einen Adressaten zu haben". Auf diese Art sei es nicht möglich, "dass einer alleine auf die Kette, aufs Tor zuläuft". Das müsse man vorbereiten - und das habe sein Team nicht gemacht.

Dafür hätte ich Vince nicht vom Platz nehmen müssen. Daniel Thioune

Und noch etwas störte den 49-Jährigen. Er hatte mit Christos Tzolis einen spielstarken und torgefährlichen Spieler (fünf Saisontore) von der Außenbahn ins Angriffszentrum beordert. "Ich wollte mehr Fußball spielen", so Thioune. Der 1,96 Meter lange Vincent Vermeij fiel deshalb aus der Startformation - eine Maßnahme, die verpuffte. "Das habe ich den Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dafür hätte ich Vince nicht vom Platz nehmen müssen", haderte Thioune mit dem uninspirierten Spiel seiner Elf. Der eigentliche Plan sei nämlich gewesen, dass Tzolis "das Spiel nach vorne trägt". Das sei nicht gelungen.

Tzolis muss hinterherrennen

Neu war die Position für den griechischen Nationalspieler indes nicht, verriet sein Coach: "Die hat er im Nationalteam schon gespielt, die spielt er gerne." Allerdings kam Tzolis genau wie seine Nebenleute selten in ein flüssiges Offensivspiel. "Das war heute mehr ein Hinterherrennen, als dass es Fußballspielen war."

Trotz aller negativen Aspekte betonte der Düsseldorfer Trainer aber auch, dass es gegen balldominierende Hamburger "nicht so viel gab, was wir aushalten mussten, zumindest was unser Tor betraf". In der Tat war dieses in Durchgang eins nur nach einem Kopfball des freistehenden Bakary Jatta etwas in Gefahr, letztlich ging der Ball in Minute 16 aber neben das Tor.

Nachbesserungen in der Pause

Zur zweiten Hälfte justierte Thioune etwas. "Ich fand, es war dann auch deutlich besser, zumindest im Ballbesitz." Die Fortuna wirkte nun zielstrebiger, Hamburgs Keeper Daniel Heuer Fernandes verlebte insgesamt aber trotzdem einen recht ruhigen Abend - weil erneut Klaus knapp neben das Tor schoss, genau wie der eingewechselte Daniel Ginczek in der Nachspielzeit. Insgesamt war einfach "zu wenig Mut im Spiel nach vorne", führte der Trainer weiter aus. "Das war dann zu wenig, definitiv." Spielentscheidend war aus Thiounes Sicht der Foulelfmeter (Emmanuel Iyoha an Laszlo Benes) in der 83. Minute.

Und sicherlich auch die schnelle Gelb-Rote Karte für Matthias Zimmermann. "Die Auswechslung war schon vorbereitet, weil ich gesehen habe, dass wir Druck auf der Seite kriegen." Weil Zimmermann aber zwei Minuten nach seiner ersten Verwarnung Jean-Luc Dompé erneut foulte, musste der Außenverteidiger vom Platz - ohne Austausch.

In Unterzahl kam es dann zur spielentscheidenden Szene, dem Elfmeter, den Benes sicher verwandelte. So bedeutete die zweite Saisonniederlage den Verlust der Tabellenführung. Dieser Fakt mache "für den Moment nicht so viel" mit Thioune, der trotzdem noch einmal betonte, dass die Niederlage "maximal ärgerlich" war. "Ich hätte mir ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht."