Thioune-Debüt bei der Fortuna - Springt Bremen zunächst an die Spitze? - Das bringt der 22. Spieltag

Am 22. Spieltag feiert Daniel Thioune sein Debüt auf der Düsseldorfer Bank. Im spannenden Aufstiegsrennen hat Bremen zunächst die Chance auf Rang eins, am Samstag treffen sich der HSV und Heidenheim. Ingolstadt steht vor einem vorentscheidenden Duell.

Klettert Kiel weiter? - Kann Rostock Bremen unter Werner stoppen?

Der Freitagabend (18.30 Uhr) beginnt mit zwei Teams, die sich seit Wochen auf der Überholspur befinden. Werder Bremen, das alle sechs Ligaspiele unter Trainer Ole Werner bisher gewinnen konnte, bietet sich bei Hansa Rostock die Chance zum zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Sollte es so kommen, würde Werner weiter auf den Spuren von Otto Rehhagel wandeln. Bremens Trainer-Legende hält mit acht Siegen vom Start weg den Rekord. Doch Gegner Hansa Rostock fuhr vor Wochenfrist einen klaren 4:1-Sieg im Ostduell bei Dynamo Dresden ein und dürfte ebenfalls mit entsprechend breiter Brust antreten.

Zweiter im Bunde ist Holstein Kiel, das sich durch fünf ungeschlagene Spiele in Folge aus der Abstiegszone befreit hat. Für sportlich positive Schlagzeilen sorgte die KSV auch unter der Woche, Offensivallrounder Fin Bartels verlängerte an der Förde. Nun geht es zu Kellerkind Erzgebirge Aue, an das die Kieler beste Erinnerungen haben: Das 3:0 in der Hinserie war der erste Saisonsieg für die KSV. Die Sachsen dagegen stehen spätestens nach dem 0:2 im Kellerduell beim SV Sandhausen mit dem Rücken zur Wand. Seit sieben Spielen wartet Aue auf einen Sieg, durch eine weitere Niederlage droht sogar der Absturz auf Rang 18.

Topduell zwischen HSV und Heidenheim - Gibt der Club eine Antwort in Karlsruhe?

Eng und extrem spannend ist das Aufstiegsrennen, zwischen Tabellenführer Darmstadt 98 und dem Sechsten 1. FC Heidenheim liegen gerade mal zwei Punkte. Die Heidenheimer gastieren am Samstagnachmittag (13.30 Uhr) zum Topduell beim Vierten Hamburger SV. Die Hanseaten liegen momentan zwar hinter den Aufstiegsrängen, doch vieles ist anders als in den Vorjahren: Gegenseitiges Vertrauen, das nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt wird, lassen den Verein gegen Widerstände resistenter als in den Vorjahren werden. Die Spieler danken es mit Leistungen, so wie Angreifer Robert Glatzel, der in der Vorwoche fast im Alleingang Spitzenreiter Darmstadt abschoss. Nun trifft er auf seinen ehemaligen Klub Heidenheim. Der mal wieder in der Spitzengruppe mitmischt und Rang drei in der Rückrundentabelle belegt. Dementsprechend selbstbewusst geht Langzeit-Coach Frank Schmidt die Aufgabe in der Hansestadt an: "Wir wollen nicht mit großen Augen dastehen, sondern versuchen, unsere bestmögliche Leistung zu bringen und den HSV ein Stück weit zu ärgern", sagte er der "Bild".

Ein richtiges Debakel erlebte der 1. FC Nürnberg mit der deprimierenden 0:5-Klatsche gegen Schlusslicht FC Ingolstadt. Böse Worte von den Verantwortlichen für die Spieler dafür gab es nicht, aber eine klare Ansage: "Die Frage ist nur, wie man darauf reagiert", sagte Sportvorstand Dieter Hecking und nahm die Mannschaft in die Pflicht. Beim Karlsruher SC muss das Team von Trainer Robert Klauß also eine Reaktion zeigen. Auch die Badener sind ihrerseits angeschlagen und warten in 2022 noch auf den ersten Dreier nach dem 0:2 unter der Woche gegen Kellerkind SV Sandhausen. "Wir gehören jetzt zum Kreis der Mannschaften, die darum kämpfen, am Ende nicht auf dem 16. Platz oder darunter zu stehen", rief KSC-Coach Christian Eichner nach der Pleite den Abstiegskampf aus.

In der dritten Nachmittagspartie empfängt der SC Paderborn Dynamo Dresden. Die Ostwestfalen haben nur eines ihrer acht jüngsten Ligaspiele für sich entscheiden können und sich damit wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Die Sachsen verloren ihre ersten Partien des Jahres 2022 nicht, mussten mit dem herben 1:4 am letzten Spieltag gegen Rostock aber einen unerwartet deutlichen Rückschlag hinnehmen.

Findet St. Pauli in Regensburg seine Leichtigkeit wieder?

St. Pauli wartet seit fünf Ligapartien auf einen Sieg und hat dadurch Rang eins an Darmstadt abgeben müssen. "Uns ist die Leichtigkeit abhandengekommen, das brauchen wir nicht wegzudiskutieren", sagte FCSP-Coach Timo Schultz nach dem 2:2 gegen Paderborn. Immerhin kehrten unter der Woche Daniel-Kofi Kyereh und Afeez Aremu in das Teamtraining zurück. Beide sind damit eine Option für das Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer befinden sich ebenfalls im Abwärtsgang, nur ein Sieg sprang aus den letzten sieben Ligapartien heraus. Gegen St. Pauli soll nach zwei Niederlagen in Folge der Bock umgestoßen werden, St. Pauli kommt da gerade recht: Denn in der 2. Liga konnten die Kiez-Kicker noch nie beim SSV gewinnen.

Thioune-Debüt gegen Schalke - Hannover fordert den Spitzenreiter - Ingolstadts letzte Chance?

Am Sonntag (13.30 Uhr) feiert Daniel Thioune im Heimspiel gegen Schalke 04 sein Debüt als Trainer von Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer sind mittlerweile auf dem Relegationsrang 16 angelangt. Um dem Absturz in die Drittklassigkeit zu entgehen, braucht Thioune "jetzt Spieler, die den Helm aufsetzen und durch den Sturm gehen". Gut möglich deshalb, dass es einige Änderungen in der Fortunen-Startelf gegen Schalke geben wird. Auf Schalke sitzt Dimitrios Grammozis fest im Sattel, der Coach hat die Bosse mittlerweile überzeugt. "Kein Schalker muss sich mehr für sein Team und die Leistungen auf dem Platz schämen", betont Sportvorstand Peter Knäbel. Seit fünf Partien ist Schalke ohne Niederlage und hat sich dadurch bis auf einen Zähler an die Aufstiegszone herangearbeitet.

Wie reagiert Darmstadt 98 auf die herbe 0:5-Klatsche gegen den Hamburger SV? Die Antwort werden die Lilien bei Hannover 96 geben. Neben dem Wiedergutmachungs-Gedanken wird auch die Aussicht auf einen Rekord die Motivation beflügeln: Denn mit einem sechsten Auswärtssieg in Folge hätte der SVD eine neue Bestmarke in der Vereinshistorie aufgestellt. Verhindern wollen dies die Niedersachsen, die allerdings mit dem 1:3 in Heidenheim am letzten Spieltag einen Rückschlag einstecken mussten. H96-Coach Christoph Dabrowski geht dennoch optimistisch in das Duell gegen den Spitzenreiter: "Es geht jetzt darum, dran zu bleiben und positiv zu sein. Alles andere führt nicht zum Erfolg."

Zum Kellerduell treffen sich der FC Ingolstadt und der SV Sandhausen. Der FCI ließ durch das 5:0 beim 1. FC Nürnberg aufhorchen, Trainer Rüdiger Rehm hofft durch den Coup auf Rückenwind: "Für uns geht es darum, sich an so einem Erfolg hochzuziehen und wieder für positive Stimmung zu sorgen." Immerhin stehen mit Stefan Kutschke und Marcel Gaus die beiden etatmäßigen Kapitäne zur Verfügung. Ingolstadt hat derzeit sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und zehn auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, den ausgerechnet Sandhausen einnimmt. Durch eine Niederlage könnte das rettende Ufer also bereits in weite Ferne rücken, der Strohhalm hieße dann wohl Relegation. Der SVS hat durch das 2:0 im Nachholspiel unter der Woche beim Karlsruher SC die Abstiegszone verlassen und will nun nachlegen: "Wir wollen einen weiteren entscheidenden Schritt Richtung Ligaerhalt tun," gibt Stürmer Pascal Testroet als Ziel aus.