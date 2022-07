Thioune: "Da brauchen die LKWs etwas länger"

Der Start in die neue Saison ist für Fortuna Düsseldorf geglückt. Nach dem 2:1 an Magdeburg war Trainer Daniel Thioune "ein bisschen stolz".

"Respekt an Magdeburg, wie sie hier als Aufsteiger zocken. Wir sind dann in der zweiten Hälfte besser angelaufen und haben Magdeburg in mehrere kleine Spielchen verwickelt - das war perfekt für uns", lobte Mittelfeldmann Felix Klaus nach dem 2:1 bei "Sky" erst einmal Gegner Magdeburg.

Und der Offensivmann, der direkt nach der Pause das wichtige 2:0 erzielte, fügte an: "Der Rhythmus ist drin, wir sind eingespielt und jeder weiß, was der andere macht. Am Ende hatte ich nicht das Gefühl, dass Magdeburg nochmal drückt. Wir haben das perfekt verteidigt."

Doch diese Aufgabe war am Samstagabend gar nicht so leicht, denn der Aufsteiger spielte munter nach vorne und bereitete der Fortuna durch seine wendigen Offensivspieler immer wieder Probleme.

"Die Magdeburger spielen echt einen geilen Ball"

"Ich bin schon ein bisschen stolz. So wie die Magdeburger Fußball spielen, muss man frühzeitig Druck machen - das haben wir nach 20 Minuten dann gemacht", so Coach Daniel Thioune, der anfügte: "Hinten raus war es eine reife Leistung. Wenn die kleinen, wendigen Spieler da in den Zwischenräumen ins Dribbling gehen, brauchen meine LKWs hinten drin ein bisschen länger. Aber das ist uns dann am Ende gut gelungen, das zu unterbinden. Die Magdeburger spielen echt einen geilen Ball, aber wir haben das auch gut gemacht."