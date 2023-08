Thioune bestätigt: Düsseldorf gegen KSC ohne Hoffmann

Beim Freitagabendspiel von Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC müssen die Rheinländer ohne ihren Kapitän Andre Hoffmann auskommen. Sein Vertreter steht schon fest.

Diesmal nicht an Bord: Fortuna-Kapitän Andre Hoffmann, hier im Gespräch mit Daniel Thioune. IMAGO/Eibner

Eigentlich hätte Daniel Thioune keinen Grund, sein Team nach dem furiosen 5:0 in Elversberg zu verändern. Doch sein Kapitän Andre Hoffmann, der beim Aufsteiger bald nach Wiederanpfiff durch Jamil Siebert hatte ersetzt werden müssen, hat die gesamte Woche nicht trainiert und "wird es wohl auch heute nicht tun", meinte der F95-Coach am Donnerstag auf das Spieltags-PK.

Keine Geheimnisse: Siebert erhält den Zuschlag

Deshalb sei davon auszugehen, dass er nicht zur Verfügung stehe. Wer dafür in der Innenverteidigung neben Jordi de Wijs beginnt, der die "Kette führen werde", verriet Thioune, obwohl doch bei der Aufstellung gerne bis kurz vor Spielbeginn gepokert wird. Nicht dieses Mal: Es gäbe "wenige Gründe", sich gegen den für Hoffmann eingewechselten Jamil Siebert zu entscheiden. "Daher will ich kein Geheimnis daraus machen", sagte der 49-Jährige. "Jamil wird morgen auf dem Platz stehen und spielen."

Die beiden haben die Finger gehoben. Daniel Thioune über Christos Tzolis und Dennis Jastrzembski

In der Abwehrkette herrscht damit Klarheit. Ob in der Offensive ein etabliertes Duo die Nase vorne hat? Felix Klaus habe "sein Tor geschossen", meinte Thioune, lobte auch Emmanuel Iyoha, der in der Anfangsphase gegen Elversberg viel Dampf über den linken Flügel gemacht habe, schränkte aber auch ein: "Er hätte durchaus seine Torbeteiligungen sammeln können." Die Chance für das Top-Joker-Duo von Elversberg? Zumindest scharen Doppeltorschütze Christos Tzolis und Torvorbereiter Dennis Jastrzembski mit den Hufen. "Die beiden haben die Finger gehoben und sind natürlich nicht damit zufrieden, nur 30 Minuten zu spielen", freut sich Thioune über den Konkurrenzkampf, hielt sich aber ansonsten bedeckt.

Stindl ein "ordentliches Upgrade"

Wer auch immer auf dem Platz stehen wird, gegen Karlsruhe erwartet der Fortuna-Trainer ein hartes Stück Arbeit. Nicht nur durch Lars Stindl habe der KSC ein "ordentliches Upgrade" bekommen, sondern darüber hinaus an Qualität gewonnen.

Dass er mit seinem Team die Erfolgsserie gegen die Badener (zuletzt sechs Siege bei zwei Remis) gerne fortsetzen möchte, ist sicherlich selbsterklärend. Nicht die Bohne interessiert es Thioune, dass man mit einem Sieg - zumindest vorübergehend - die Tabellenspitze erobern würde. "Die Tabelle zählt nur einmal und das nach dem 34. Spieltag. Wir konzentrieren und ausschließlich auf unseren Prozess."