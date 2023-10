Thiemann fast im Alleingang: Alba schlägt Mailand

Basketball - Highlights by MagentaSport 26.10.2023

4:38Alba Berlin fährt mit dem 85:82 gegen Emporio Armani Mailand seinen ersten Euroleague-Sieg der Saison ein. Weltmeister Johannes Thiemann führte das Team nicht nur als Kapitän an, er war mit 22 Punkten auch Albas Topscorer in der Arena am Ostbahnhof.