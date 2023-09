Thiemann erklärt die Steigerung: "Definitiv mehr Respekt zollen"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die Zwischenrunde zwar Georgien (100:73) geschlagen. Die erste Spielhälfte dient dem DBB-Team allerdings als Warnschuss.

Am Ende stand wieder ein deutlicher, für die bislang so stark aufspielende deutsche Mannschaft bei dieser WM fast schon standesgemäßer 100:73-Sieg gegen Georgien. Dass sich die DBB-Auswahl über einen so klaren und deutlichen Erfolg freuen konnte, lag allerdings an einer enormen Leistungssteigerung nach den ersten beiden Vierteln.

Von einem "schwierigen Start" sprach Issac Bonga bei "MagentaSport", Bundestrainer Gordon Herbert attestierte seinem Team sogar die "schwächsten 20 Minuten" seit langer Zeit. Georgien hatte den Ball gut bewegt, auch - anders als bislang im Turnier - von außen getroffen. Deutschland hingegen präsentierte sich fahrig, unkonzentriert an der Freiwurflinie und inkonstant bei den Dreipunktwürfen. "Mir gefiel unser Einsatz und die Art und Weise, wie wir zusammengespielt haben, nicht", kritisierte Herbert sein Team.

Die Folge: Eine wohl klare und deutliche Halbzeitan- und aussprache."In der Halbzeit haben wir ordentlich darüber geredet und dann eine Reaktion gezeigt", sagte Johannes Thiemann. Georgien habe die deutschen Nachlässigkeiten eiskalt bestraft. "Da müssen wir dem Gegner definitiv mehr Respekt zollen."

Thiemann selbst war es aber schon früh im Spiel, der von der Bank kommend frischen Schub defensiv und offensiv gab - nicht zum ersten Mal bei diesem Turnier. "Ich versuche dann einfach, Energie zu bringen", erklärte der Alba-Profi und freute sich, "dass ich der Mannschaft so helfen konnte."

Für das deutsche Team - das abhängig vom Ergebnis im Duell zwischen Slowenien und Australien schon am Freitag und vor dem abschließenden Duell mit Luka Doncic und Co. fürs Viertelfinale planen könnte - steht nun ein Tag Pause an. Dann kommt es zum letzten Spiel im japanischen Okinawa gegen Slowenien. Sollte es in der Finalrunde weitergehen, reist das Team nach Manila weiter.