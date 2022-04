Thiem: Verbessert, aber noch ohne Erfolgserlebnis

Der Weg zurück für Dominic Thiem in die Tennis-Weltspitze ist steinig. Am Dienstag verlor der Österreicher sein Erstrunden-Match in Belgrad.

Der 28-Jährige unterlag bei den Serbia Open dem Australier John Millman mit 3:6, 6:3 und 4:6. Gegen den 32-jährigen Millman zeigte die ehemalige Nummer drei der Welt und US-Open-Sieger von 2020 einige gute Ansätze, musste sich nach 2:33 Stunden aber der Nummer 80 der Weltrangliste geschlagen geben.

Für Thiem war es das zweite Spiel im Kalenderjahr, nachdem er sich im Sommer 2021 wegen eines Einrisses in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel einer Hand-Operation unterzogen hatte. Sein letztes Spiel vor der OP war das Achtelfinale auf Mallorca im Juni des vergangenen Jahres, als er bei einer 5:2-Führung gegen den Franzosen Adrian Mannarino unvermittelt aufgeben musste.

301 Tage bis zur Rückkehr auf der "echten" Tour

Sein "kleines" Comeback gab er Ende März diesen Jahres, als er beim ATP Challenger in Marbella/Spanien in der ersten Runde dem Argentinier Pedro Cachin mit 3:6 und 4:6 unterlegen war. Danach war er durch eine Coronavirus-Infektion erneut zurückgeworfen worden - 301 Tage waren vergangenen, bis Thiem am Dienstag in Belgrad wieder auf der "echten" Tour auftauchte.

Nächste Stationen: Estoril und Genf

Eigentlich hätte er bei den Masters-Events in Indian Wells und Miami seine Rückkehr geplant gehabt, doch dann entschied er sich dafür zurückzuziehen - auch weil er die nun voll im Gange befindliche Sandplatz-Saison spielen wollte.

In Belgrad endete diese nun früh in Runde eins. Angekündigt hat Thiem seine Teilnahme in der kommenden Woche in Estoril (Portugal) sowie in Genf (ab 14. Mai) in der Woche unmittelbar vor den French Open in Paris.