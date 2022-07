Thiem startet beim Heimturnier souverän

Am Dienstag gewann das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies in Kitzbühel sein Auftaktmatch. Im Tiroler Bergort zog Yannick Hanfmann eine Runde weiter, am Abend startete Dominic Thiem souverän ins Heimspiel.

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel das Achtelfinale erreicht. Der 30-jährige aus Weinheim profitierte am Dienstag in der ersten Runde von der Aufgabe seines österreichischen Gegners Gerald Melzer beim Stand von 6:4, 1:1 aus Sicht von Hanfmann.

Er trifft bei der Sandplatzveranstaltung nun in der Runde der besten 16 auf den Niederländer Tallon Griekspoor. Hanfmann ist der einzige Deutsche im Hauptfeld von Kitzbühel.

Thiem locker weiter

Am Dienstagabend stieg der Österreicher Dominic Thiem ins Geschehen ein. Der 28-Jährige, der zuletzt mit dem Halbfinaleinzug in Gstaad sein bestes Ergebnis in dieser Saison (nach monatelanger Zwangspause wegen einer Handgelenk-Verletzung) erreichte, traf in seinem Erstrunden-Match auf den Lucky Loser Alexander Shevchenko aus Russland. Und der Favorit hatte keine Mühe, zog zu Hause locker in zwei Sätzen weiter (6:4 und 6:2).

Doppel Mies/Krawietz ohne Mühe im Auftaktmatch

Das deutsche Doppel Andreas Mies und Kevin Krawietz hat ihr Auftaktmatch souverän gewonnen. Die French-Open-Sieger der Jahre 2019 und 2020 setzten sich in Kitzbühel mühelos gegen das spanische Doppel Albert Ramos und Carlos Taberner durch. Am Ende war es ein glatter 6:3 und 6:3-Sieg.

Im Viertelfinale treffen die beiden deutschen Tennis-Profis nun auf die beiden Polen Hugo Nys und Jan Zielinski, die knapp mit 6:4 und 7:6 (9:7) gegen den Kasachen Alexandr Nedovyesov und den Pakistani Aisam-Ul-Haq Qureshi die Oberhand behielten.