Thielmann vor Israel-Duell: "Dann wird es diesmal nicht so spannend"

Der schnell freigetestete Bochumer Innenverteidiger verstärkt die deutsche U 21, die gut in Israel angekommen ist. In das wichtige Duell mit dem Gastgeber (Dienstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen die DFB-Junioren selbstbewusst und hätten bei einem Sieg das EM-Ticket fast sicher.

Die deutsche U 21 will in Israel einen großen Schritt auf dem Weg zur EM-Qualifikation bejubeln. IMAGO/Sven Simon

"Mit dem 4:0 können wir gut aufdribbeln am Dienstag", sagte die Kölner Offensivkraft Jan Thielmann am Sonntag. Der Pflichtsieg gegen Lettland verleiht der durch zahlreiche Ausfälle stark veränderten Mannschaft von Antonio Di Salvo Auftrieb. Am Samstagabend um 22.45 Uhr Ortszeit ist der DFB-Tross in Tel Aviv gelandet und musste sich bis zum Eingang der Ergebnisse der bei Ankunft obligatorischen PCR-Testung im Hotel in Quarantäne begeben.

Bella Kotchap kehrt zurück

Am Sonntagnachmittag folgte kollektives Aufatmen: Die rund 50 Corona-Tests fielen alle negativ aus. Die jüngste Pechsträhne bei den ältesten DFB-Junioren schein vorerst vorüber, zumal Armel Bella Kotchap am Samstag die Reise an die östliche Mittelmeerküste mit antreten konnte. Der Bochumer Innenverteidiger war direkt vor Beginn der aktuellen Länderspielphase wegen eines positiven Corona-Befundes ausgefallen, hat sich aber rasch freitesten können. Bei entsprechender Fitness stellt Bella Kotchap eine wertvolle Alternative für Di Salvo dar. Trotz der insgesamt offensiv harmlosen lettischen Auswahl hatte Fürths Innenverteidiger Maximilian Bauer am Freitag Schwächen in puncto Timing und Zweikampfführung offenbart.

"Es ist ein wichtiges Spiel gegen Israel", unterstreicht Thielmann und weiß: "Wenn wir da auch nochmal drei Punkte einfahren könnten, können wir aufatmen. Dann sieht es ganz gut aus." Sehr gut sogar, bei einem Sieg hätten die DFB-Junioren ihr EM-Ticket so gut wie sicher. Bei dann fünf Punkten Vorsprung auf die Israelis müsste Di Salvos Team nur noch gegen Ungarn im vorletzten Spiel im Juni gewinnen, um den Gruppensieg zu fixieren. Und dieser Gegner hatte sich beim 5:1-Hinspielsieg im Oktober nicht als großer Stolperstein präsentiert.

Schlussphase im Hinspiel: "Wir müssen daran anknüpfen"

Den einige Tage zuvor erst in den Schlusssekunden gesicherten 3:2-Erfolg nach spätem 1:2-Rückstand gegen Israel bei Di Salvos Debüt hatte der krankheitsbedingt fehlende Thielmann noch vor dem TV verfolgt. "Kurz vor Schluss auszugleichen und in der Nachspielzeit auch noch zu gewinnen, war überragend. Das hat die Moral der Mannschaft gezeigt und dass wir es unbedingt wollen. Wir müssen daran anknüpfen", fordert Thielmann und meint: "Wenn wir mit derselben Einstellung ins Spiel gehen, wird es diesmal nicht ganz so spannend."

Eindrücklicher Zeitzeugenbericht von Holocaust-Überlebendem Zvi Cohen

Sehr spannend und eindrücklich wurde es bei einem wichtigen Programmpunkt abseits des Sportlichen vor dem Abendessen am Sonntag. Der Holocaust-Überlebende Zvi Cohen berichtete U-21-Spielern und dem Staff, wie er die Schikane der Nazis, das KZ Theresienstadt und schlussendlich den Krieg überlebt hatte. Dieses Zeitzeugengespräch war in den letzten Jahren auch fester Bestandteil der traditionellen Israel-Reisen der deutschen U-18-Nationalmannschaft.