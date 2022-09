Thielmann über Bella Kotchap: "Zeigt, wie nah man dran ist"

Armel Bella Kotchap ist der erste seit dem Jahrgangswechsel 2021 eingesetzte U-21-Nationalspieler, der zum A-Team aufgerückt ist. Das ist Freude und Ansporn für die Junioren-Kollegen.

"Ich habe ein, zwei Spiele von ihm gesehen, wenn auch nicht in voller Länge. In unserer Mannschaft spricht man natürlich darüber, was Fußballer aus der Bundesliga nach Wechseln im Ausland machen", sagt Kölns Jan Thielmann über den im Sommer von Bochum nach Southampton gewechselten Innenverteidiger.

Noch im März standen Bella Kotchap und Thielmann gemeinsam in der U-21-Startelf und erkämpften den wichtigen 1:0-EM-Qualifikationssieg in Israel. Im Juni fehlte Thielmann bei den abschließenden Partien der Junioren-Saison wegen einer Bänderverletzung. Dass nun Bella Kotchap im Team von Antonio Di Salvo fehlt, wundert den FC-Offensivspieler nicht: "Es kam vielleicht für Außenstehende überraschend, aber Armel ist ein super Spieler und hat auch in Bochum letzte Saison schon gezeigt, dass er die Qualität hat. Dass er die nochmal bestätigen konnte, freut mich für ihn."

Die Beförderung in die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick versteht Thielmann auch als Ansporn: "Das ist natürlich überragend für ihn und zeigt auch, wie nah man dran ist und dass eine gute Phase einen immer in die A-Nationalmannschaft katapultieren kann. Darauf arbeiten wir alle hin."

Im Testspiel an diesem Freitagabend in Magdeburg gegen Frankreich (18.15 Uhr LIVE! bei kicker) und auch im nächsten Kracher am Dienstag in England können Thielmann und Co. gegen hochkarätige Gegner ihre Qualitäten unter Beweis stellen.