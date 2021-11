Thielmann über Baumgart: "Aktivposten, Gute-Laune-Macher, Ruhepol"

Nachdem er im September und Oktober wegen Erkältungsinfekten noch absagen musste, steht Jan Thielmann nun vor seinem Debüt im U-21-Nationalteam. Am Mittwoch sprach der Kölner Offensivmann über Steffen Baumgart, seine bisherige Saison, Lieblingspositionen und Ziele mit dem FC und der DFB-Auswahl.

Er ist einerseits erst 19 Jahre alt und auch noch nach der kommenden U-21-EM 2023 für die älteste DFB-Juniorenauswahl spielberechtigt. Da Thielmann aber schon 44 Bundesliga-Einsätzen (zwei Tore) vorweisen kann, zählt er andererseits trotz seiner ersten Teilnahme an einem U-21-Lehrgang schon zu den Erfahreneren im Team von Trainer Antonio Di Salvo. Am Freitag gegen Polen und am Dienstag gegen San Marino bieten sich Chancen aufs Debüt.

"Gerade gegen Polen wird es ein schweres Spiel, in dem der Gegner auf Augenhöhe agieren kann. Ich hoffe natürlich, dass ich die Chance auf ein paar Minute bekomme und vielleicht meine erste Vorlage geben oder mein erstes Tor machen kann", sagt Thielmann und kennt die gemeinsame Zielvorgabe: "Wir erwarten alle, dass wir in den letzten beiden Spielen noch mal zwei Siege holen und damit beruhigt ins Jahr 2022 starten können."

Assist gegen Hertha - Am liebsten auf dem Flügel

In die Bundesliga-Saison ist Thielmann mit einem Platz in der ersten Elf und einem Assist beim 3:1-Sieg gegen Hertha BSC vielversprechend gestartet: "Ich war die ersten Spiele in der Anfangself, dann aber krank, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Jetzt bin ich wieder auf einem guten Fitnesslevel, so dass der Trainer auf mich setzen kann. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinen Einsätzen, so kann es gerne weitergehen." Zehn Pflichtspielmitwirkungen waren es bisher, siebenmal stand der Mann mit der Nummer 29 vom Anpfiff weg auf dem Platz.

Und wo spielt er am liebsten? "Ich sehe mich rechts oder links auf einer Flügelposition, ob die jetzt ein bisschen offensiver oder defensiver gestaltet wird, ist ganz egal. Da fühle ich mich am wohlsten, wobei ich mich auch in der Sturmspitze und auf der Zehn wohlfühle", sagt Thielmann. Beim 0:2 in Dortmund vor gut eineinhalb Wochen brachte ihn Trainer Steffen Baumgart vorne links.

Baumgart verstellt sich nicht

Baumgart ist der Mann, der wie kein Zweiter für den positiven Umschwung beim 1. FC Köln steht. "Ich habe eine gute Beziehung zum Trainer", erzählt Thielmann und bestätigt aus interner Sicht den guten Eindruck, den Baumgart in der Öffentlichkeit hinterlässt: "Er verstellt sich bei Spielen oder öffentlichen Auftritten gar nicht. Er ist, wie in der Presse dargestellt, ein Aktivposten, Gute-Laune-Macher und momentan auch ein Ruhepol für uns, wenn es mal hektisch wird. In den Medien wird er ja positiv dargestellt, das kann ich nur unterschreiben."

Unter Baumgart will auch Thielmann weitere Schritte vorankommen: "Ich würde mich im Verein gerne weiter etablieren und irgendwann zum Stammspieler werden, das ist das Ziel von jedem in der Mannschaft." Und was ist für den FC diese Saison als Mannschaft drin? "Wir wollen auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Was nach oben geht, wird sich dann zeigen. Jetzt geht’s erst mal darum, die nächsten Spiele positiv zu gestalten und mal wieder drei Punkte einzufahren. Das wäre sehr hilfreich", sagt Thielmann vor dem kommenden Ligagegner Mainz.