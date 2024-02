Thielmann löst Littbarski ab: Jüngste Kölner mit 100 Bundesliga-Spielen

Am Sonntag kam Jan Thielmann in Sinsheim zu seinem 100. Bundesliga-Einsatz - im Alter von 21 Jahren und 261 Tagen. Jünger war kein Kölner. Thielmann lässt einige prominente Namen in den Top 10 hinter sich. imago images