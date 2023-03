Thielen und Cooks kommen unter - Tunsil erhält Rekordvertrag

Zwei der bekanntesten Wide Receiver auf dem Markt haben neue Teams gefunden. Die Houston Texans haben indes einen Rekordvertrag vergeben.

Jahrelang galt er als Identifikationsfigur der Minnesota Vikings, nun läuft Adam Thielen für die Carolina Panthers auf. Wie das Team aus Charlotte bekanntgab, unterschrieb der 32 Jahre alte Wide Receiver einen Dreijahresvertrag. Thielen war erst vor wenigen Tagen von den Vikings entlassen worden, für die er zehn Jahre lang auflief. In Carolina soll der Routinier nun das schwache Receiving Core der Panthers aufwerten, die ihren besten Receiver D.J. Moore gemeinsam mit mehreren Picks nach Chicago abgaben, um im anstehenden Draft an erster Stelle wählen zu können.

Deutlich weniger für "Franchise-Treue" bekannt ist Brandin Cooks. Der 29 Jahre alte Wide Receiver wurde bereits zum vierten Mal in seiner NFL-Karriere getradet und wird in der anstehenden Saison bereits für das sechste Team auflaufen. Die Houston Texans gaben Cooks zum texanischen Rivalen Dallas Cowboys ab, der im Gegenzug einen Fünft- und einen Sechstrundenpick nach Houston schickt. Der schnelle Passempfänger hatte zuvor auf einen Trade gepocht, weil er nicht mehr für die nach wie vor im Umbruch steckenden Texans auflaufen wollte.

Während Houston, das wie Carolina im Draft wohl einen neuen Quarterback auswählen wird, damit seinen besten Receiver verliert, kann der neue und bislang noch namenlose Spielmacher hingegen auf einen erstklassigen Pass Protector zählen. Die Texans statteten Offensive Tackle Laremy Tunsil mit einem neuen Vertrag über drei Jahre und 75 Millionen US-Dollar aus. Der 28-Jährige wird damit zum bestbezahlten O-Liner der NFL-Geschichte.

Die Detroit Lions haben indes dringend benötigte Verstärkung für ihre Defense gefunden und Safety C.J. Gardner-Johnson verpflichtet. Der 25-Jährige, der auch als Cornerback auflaufen kann, unterschrieb in Michigan einen Einjahresvertrag über acht Millionen US-Dollar. In der vergangenen Saison war Gardner-Johnson ein wichtiger Bestandteil der Defense der Philadelphia Eagles, die es bis in den Super Bowl schaffte.