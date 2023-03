Thielemann will mit einer "Basistugend" zurück in die Erfolgsspur

In den jüngsten drei Partien kassierte der FSV Zwickau elf Gegentore. Ausgerechnet das Debüt von Neu-Trainer Ronny Thielemann setzte mit fünf Gegentreffern den defensiven Tiefpunkt. Damit die Schwäne nicht zur Schießbude der Liga mutieren, legte der Coach in der Trainingswoche das Augenmerk auf die Defensivarbeit.

Gelingt Zwickau-Trainer Ronny Thielemann im zweiten Spiel an der Seitenlinie der erste Sieg? IMAGO/Picture Point

Sicherlich war bei der Premiere des neuen FSV-Coaches Ronny Thielemann nicht alles schlecht. Besonders das Offensivspiel lieferte mit ansehnlichen Spielzügen Anschauungsmaterial, das sich auch künftig als Muster für die schlechteste Offensive der Liga (gemeinsam mit Dortmund II) verwenden lässt.

Ein ordentliches Maß an Kopfzerbrechen bereitete dem neuen Trainer hingegen das Defensivverhalten. Beim Abstiegsduell in Bayreuth (3:5) machte Thielemanns Elf defensiv ein ums andere Mal eine unglückliche Figur.

Wir sind langsam am Zug. Yannic Voigt

"Verl ist ein Gegner, der solche Räume nutzt"

Dementsprechend setzte der 49-Jährige den Schwerpunkt in der aktuellen Trainingswoche auf die Arbeit gegen den Ball. Dabei ging es laut dem Übungsleiter um die "Basistugend Zweikampfverhalten".

Thielemann nimmt hierbei die gesamte Elf in die Pflicht. Es gehe "um ein allgemeines Verständnis für Defensivarbeit", jeder müsse sich beteiligen. Gelingt dies im Heimspiel gegen Verl am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht, schwant Thielemann nichts Gutes. "Verl ist ein Gegner, der solche Räume nutzt", warnt er.

Ein Sieg ist für das neue Schlusslicht nach drei Niederlagen in Serie wichtiger denn je. "Wir sind langsam am Zug", gab Offensivmann Yannic Voigt in der Pressekonferenz die Marschroute vor.

Personell neue Optionen bietet die Rückkehr von Can Coskun, Robin Ziegele und Nils Butzen.