Thielemann: "Immer Pech ist auch ein Mangel an Qualität"

In diesen schwierigen Tagen hat der FSV Zwickau in Osnabrück einige Lebenszeichen gesendet - um das Tollhaus Bremer Brücke am Ende als frustrierter Verlierer, aber mit erhobenem Haupt zu verlassen.

"Im Moment können wir nicht besser spielen als das, was wir da gezeigt haben." Ronny Thielemann machte seiner Mannschaft nach dem wilden 3:4 in Osnabrück auch Komplimente. In der starken Phase vor der Pause hätte der FSV den Favoriten auch tiefer ins Loch stoßen können. "Es hätte vor der Pause auch 3:1 stehen können", so der Zwickauer Trainer nach einer emotionalen Achterbahnfahrt für das neue Liga-Schlusslicht.

Der "große Kritikpunkt", den Thielemann seiner Mannschaft machen wollte, sei deren Defensivverhalten bei ruhenden Bällen. "Es zieht sich wie ein roter Faden durch, dass wir bei Standardsituationen nicht aktiv verteidigen", bemängelte der Ex-Profi nach einem "sehr gebrauchten Nachmittag für uns".

Dass auch der Schiedsrichter eine Rolle spielte an der Bremer Brücke - der VfL bekam zwei vieldiskutierte Handelfmeter zugesprochen, der zweite davon tief in der Nachspielzeit zum 4:3 -, musste Thielemann auf der PK nach dem Spiel natürlich auch kommentieren. Der Gästetrainer wollte den Grund für das Resultat aber nicht in erster Linie bei den Unparteiischen um Tom Bauer (Mainz) suchen.

"Beides keine klaren Elfmeter"

"Es waren beides für mich keine klaren Elfmeter", sagte der Schwäne-Coach und vermisste eine klare Linie. Wenn man bei derart strittigen Szenen entsprechend entscheide wie Bauer, "dann kann man auch bei der Kontersituation mit (dem bereits verwarnten, Anm. d. Red.) Gyamfi Gelb-Rot ziehen, dann wird es vielleicht ein anderes Spiel". Kurzum: "Der Schiedsrichter hat kein gutes Spiel gemacht, aber das haben wir auch nicht. Wir müssen die Standards besser verteidigen, dass es nicht soweit kommt." Und mit Fehlentscheidungen der Schiedsrichter in dieser 3. Liga leben, die keinen VAR zur Verfügung stellt.

Thielemanns nüchterne Bilanz aus Sicht des vor dem Abstieg stehenden FSV Zwickau: "Immer Pech ist auch ein Mangel an Qualität."

