Thiele muss unters Messer - Winterneuzugang in Köln wahrscheinlich

Viktoria Köln konnte im bisherigen Saisonverlauf die gesteckten Ziele nicht erfüllen, war allerdings auch stark vom Verletzungspech betroffen. Im Winter dürfte aller Voraussicht nach im Angriff nachgelegt werden.

"Es kann im neuen Jahr nur besser werden", sagte Viktoria Kölns Sportvorstand Franz Wunderlich zu der Verletzungsmisere in den vergangenen sechs Monaten. Trainer Olaf Janßen rechnete jüngst in der "Kölnischen Rundschau" vor, dass Viktoria "im Schnitt pro Spieltag sieben verletzte Spieler zu beklagen" hatte.

Besonders ein Akteur wurde vermisst: Timmy Thiele, in der Spielzeit 2020/21 mit neun Toren noch drittbester Stürmer der Kölner, kam wegen diverser Verletzungen nur auf insgesamt 125 Spielminuten. Zu Jahresbeginn stoppten ihn Adduktorenprobleme, anschließend wurde er von muskulären Problemen zurückgeworfen, ehe er nach seinem zweiten Comeback Ende November erneut wegen Adduktorenproblemen ausfiel. Seine Rückkehr sei "nicht absehbar", teilte Viktoria Anfang Dezember mit.

Nur drei Tore durch Angreifer

Nun steht fest, dass er 30-Jährige auch zum Start der Rest-Rückrunde am 14. Januar nicht eingreifen kann. Denn Thiele muss sich demnächst einer Operation unterziehen, erst im Anschluss daran dürfte es eine Prognose über seine Rekonvaleszenzzeit geben. Es gilt als sicher, dass sich die Viktoria deshalb im Angriff noch in diesem Winter verstärken wird. Denn im Sturm drückt der Schuh: Die insgesamt sieben nominellen Spitzen kamen in den 20 Spielen bisher lediglich auf insgesamt drei (!) Tore.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Coach Janßen: Die Langzeitverletzten David Philipp, Federico Palacios und Torwart Sebastian Mielitz befinden sich wieder im Mannschaftstraining.