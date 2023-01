Thiele ist der gesuchte Stürmer für Energie Cottbus

Die Stürmersuche beim FC Energie Cottbus ist beendet. Der drittligaerfahrene Timmy Thiele wechselt zum Tabellenführer der Regionalliga Nordost, wird dort aber wohl noch nicht auf Anhieb signifikant weiterhelfen.

Am Mittwoch war alles in trockenen Tüchern: Timmy Thiele spielt ab sofort für den FC Energie Cottbus. Der 31-Jährige ist die gesuchte Verstärkung für den Angriff. "Wir wollten unbedingt noch jemanden im Offensivbereich verpflichten und sind überzeugt, dass uns Timmy mit seiner Art des Fußballs sukzessive weiterhelfen kann", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz in einer Meldung. Doch gleichzeitig verkündet der Übungsleiter, der am Mittwoch selbst seine Vertragsverlängerung feiern durfte: "Es ist aber auch klar, dass das nicht sofort sein wird, das weiß er und das wissen wir." Schließlich war Thiele nach seinem Abschied von Viktoria Köln im Sommer 2022 ohne Verein, zudem wurde er vor gut einem Jahr an der Leiste operiert.

Doch sobald der 188-malige Drittligaspieler (44 Tore) wieder in Form kommt, verspricht sich der Cottbus-Trainer einiges von Thiele, der in seiner Karriere viel herumgekommen ist, unter anderem stehen Stationen in England sowie bei Werder Bremen, Schalke 04 und Borussia Dortmund in seiner Vita: "Wir möchten ihn jetzt aufbauen und versprechen uns von seiner dynamischen Spielweise künftig einen Mehrwert, um im Angriff mehr Optionen zu haben. Es ist wichtig, dass wir anders als bisher auf verschiedene Spielsituation reagieren oder gegebenenfalls etwas verändern können. Timmy bringt sehr viel Erfahrung mit und hat in der 3. Liga seine Torgefährlichkeit mehrfach nachgewiesen", so Wollitz.

Mutmacher ist auch Thieles Torquote in der Regionalliga Nordost, die aus der Saison 2016/17 stammt. Damals erzielte der gebürtige Berliner für Carl Zeiss Jena 14 Tore in 31 Partien.