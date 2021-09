Thiaws Zeit kommt jetzt: "Ich fühle mich nicht als Europameister"

Nach dem 6:0 in San Marino hat sich die neue deutsche U 21 mit 3:1 erwartungsgemäß auch in Lettland durchgesetzt. Die Mannschaft zeigt erste Konturen. Schalkes Malick Thiaw sieht die Vorgänger-Generation als Vorbild, sich aber nicht als echten Teil davon.

Denkt man an die holprigen Anfänge der letztlich bei dem EM triumphierenden Vorgänger-Generation im September 2019 zurück, dann darf der Auftakt der neuformierten U 21 nach den Siegen in San Marino (6:0) und in Lettland (3:1) als durchaus gelungen und verheißungsvoll eingestuft werden. Natürlich läuft bei Weitem noch nicht alles rund, und vom anvisierten Niveau, das man zuletzt von der EM-Endrunde in Erinnerung hat, sind die Talente von Stefan Kuntz noch meilenweit entfernt. Sie haben aber auch noch knapp zwei Jahre Entwicklungszeit vor sich. Es wird viel davon abhängen, welche Spielanteile sich die U-21-Kandidaten bis dahin in ihren Klubs erkämpfen können.

"Die letzte U 21 hatte einen überragenden Teamgeist, auch außerhalb des Platzes haben sich alle gut verstanden, da müssen wir auch hinkommen", fordert Malick Thiaw, der bei Schalke 04 bereits als Stammkraft wertvolle Erfahrungen sammelt, "das kriegen wir schon hin, wir können wieder etwas Großes aufbauen."

Der Innenverteidiger war auch schon einen Teil des Weges zum EM-Titel unter Kuntz mitgegangen. "Ich war in der Gruppenphase der EM dabei, da habe ich mich auch als Teil des Teams gefühlt, aber es ist nicht so, dass ich mich als Europameister fühle. Ich war ja auch in der K.-o.-Phase nicht dabei."



"Ich hoffe, dass ich so eine Saison nie wieder erleben muss."

Nun aber scheint sich der 20-Jährige von Anfang an auch als Leistungsträger zu etablieren. Der in Düsseldorf geborene Sohn eines senegalesischen Vaters und einer finnischen Mutter absolvierte seine ersten Länderspiele überhaupt und hat sich ganz bewusst für den DFB entschieden - obwohl er noch bis zu seinem 21. Geburtstag am 8. August 2022 den Landesverband wechseln könnte. "Mein Ziel war ganz klar, dass ich für Deutschland spielen will."

Das gelingt ihm schon recht gut. Im noch holprigen deutschen Spielaufbau und den noch verbesserungswürdigen Umschaltphasen nach Ballverlusten war der Schalker ein zuverlässiger Ruhepol und Sicherheitsgarant. Zudem sorgte er dank seiner Kopfballstärke und Entschlossenheit mit seinem Debüttreffer für Deutschland zum 3:1 für die zeitige Entscheidung in Lettland. Eine Kopie des frühen Rückstandes nach einer schlecht verteidigten Ecke der Gastgeber.

Gestählt durch den Abstieg mit Schalke

"Man hasst es, wenn man Gegentore bekommt", versicherte Thiaw im Vorfeld der Partie und erkennt auch bei den Schalkern in der neuen Zweitligasaison noch Handlungsbedarf in diesem Punkt: "Wir müssen als Team daran arbeiten, weniger Gegentore zu bekommen. Und mehr Tore schießen, das ist unser Ziel." Um den ersehnten direkten Wiederaufstieg zu realisieren. "Ich denke schon, dass wir eine qualitativ sehr gute Mannschaft haben, die viel Potenzial hat. Bisher haben wir es noch nicht in allen Spielen auf den Platz gebracht", so Thiaw, "aber wenn wir weiter Gas geben, können wir uns auch gute Chancen ausrechnen aufzusteigen."

Die unselige Abstiegssaison, in der das Eigengewächs auch schon 19 Einsätze erleben durfte oder musste, hat ihn jedenfalls gestählt. "Die letzte Saison war sehr schwer, aber das müsste einen charakterlich eigentlich stärker machen", sagt Thiaw, "ich hoffe, dass ich so eine Saison nie wieder erleben muss."

Eckpfeiler im Team kristallisieren sich heraus

Hinter dem neuen Abwehrchef scheint bei der neu formierten U-21-Auswahl von Trainer Stefan Kuntz das Rennen um die Nummer 1 weiter völlig offen, weder Salzburgs Nico Mantl noch Hoffenheims Luca Philipp konnten nachhaltig punkten, haben im Training aber mehr überzeugt als Bremens Olympia-Fahrer Luca Plogmann, der in beiden Partien im Spieltagskader fehlte.

Davor scheinen sich der Hoffenheimer Angelo Stiller, der Nürnberger Tom Krauß ebenso als Eckpfeiler zu empfehlen wie vorne Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko und der neue Kapitän und Europameister Jonathan Burkardt aus Mainz. In den nächsten Monaten werden zudem wohl einige potenzielle Stamm-U-21-Mitglieder ihre Chance bekommen, die aktuell verletzt oder krank waren wie Europameister Josha Vagnoman (HSV), Yannik Keitel (Freiburg), Jan Thielmann (Köln) oder Marton Dardai (Hertha). Zusätzlich könnten auch die bereits in die A-Nationalmannschaft durchgestarteten U-21-Europameister Florian Wirtz (Leverkusen) und Karim Adeyemi (Salzburg) sowie der nach seinem Verbandswechsel aus England in diesem Zyklus spielberechtigte Jamal Musiala (Bayern) noch bei den ältesten DFB-Junioren zum Einsatz kommen.