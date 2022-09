Thiaw, Vranckx und Ibrahimovic fehlen: Milan veröffentlicht CL-Kader

Milans Champions-League-Kader für die Vorrunde ist raus. Neben den beiden Bundesliga-Neuzugängen Thiaw und Vranckx fehlt auch Ibrahimovic.

Der Ex-Schalker Malick Thiaw wurde von der AC Milan am vergangenen Montag fest verpflichtet, Aster Vranckx wurde erst am Donnerstag von Wolfsburg ausgeliehen. Klar also, dass beide im Training noch nicht komplett dabei sind und auch für den CL-Kader nicht berücksichtigt wurden.

Neben den ehemaligen Bundesliga-Spielern fehlt auch Zlatan Ibrahimovic aufgrund von Verletzungsproblemen.

Für Milan geht es am Dienstag in der Königklasse los: Ab 21 Uhr gastieren die Rossoneri bei RB Salzburg (LIVE! bei kicker).