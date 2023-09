Thiaw: "Ich will auch ein Leader sein"

Bei den enttäuschenden Juni-Länderspielen gehörte Malick Thiaw zu den wenigen Gewinnern - und durfte jetzt, da die Zeit der Experimente offiziell für beendet erklärt wurde, wieder kommen.

Der Innenverteidiger der AC Mailand erweckt nicht den Eindruck, sich verbal vordrängeln zu wollen. Und doch wirkt er auch nicht wie einer, der sich bereitwillig hinten anstellt. "Ich mache in meinen Ansprüchen keinen Schritt zurück. Dass ich jetzt wieder dabei bin, zeigt, dass ich die erste Aufgabe gelöst habe, den ersten Schritt gemacht habe. Und jetzt geht es eben um den nächsten", sagt Thiaw.

Wie Italien den Verteidiger prägte

Das erste Jahr nach seinem Wechsel vom FC Schalke zum italienischen Top-Klub war dafür hilfreich: "Ich musste in Mailand viel lernen und hart arbeiten, um überhaupt zu spielen." Die Herangehensweise passt auch zu seiner aktuellen Position innerhalb des DFB-Kaders: "Ich wusste, ich brauche Geduld, aber ich brauche auch die Gier, unbedingt spielen zu wollen. Wenn ich mir immer sage, ich hätte noch viel Zeit, gelte ich irgendwann als nicht ehrgeizig genug oder ich wirke zufrieden."

Im Verteidiger-Land Italien, erklärt Thiaw, habe er sich insgesamt jetzt schon zu einem besseren Abwehrspieler entwickelt. Er hat aber auch ganz konkrete Ansätze und Ansprüche, in welchen Bereichen er noch zulegen will: "Steigern kann ich mich noch beim Decken in der Box, außerdem will ich torgefährlicher werden. In der letzten Saison habe ich kein Tor erzielt, aber es ist schon mein Ziel, eine bestimmte Anzahl an Toren zu schießen. Und ich will noch mehr reden. Ich will auch ein Leader sein."

Toni hat mir vom ersten Tag an sehr geholfen, er ist wie ein großer Bruder für mich Malick Thiaw

Geht es nach Thiaw, würde er im Sommer bei der Heim-EM gern an der Seite seiner wichtigsten Bezugsperson im Kreise des DFB-Kaders verteidigen: Antonio Rüdiger. "Das ist eine Möglichkeit. Er mag es links, im Zentrum zu verteidigen, ich mag es rechts." Über den Profi von Real Madrid sagt der Ex-Schalker: "Toni hat mir vom ersten Tag an sehr geholfen, er ist wie ein großer Bruder für mich. Er gibt mir oft Tipps, auch außerhalb der Zeit bei der Nationalmannschaft. Er sagt mir auch nach Spielen, die er von mir gesehen hat, was ich gut gemacht habe, was ich besser machen kann." Aktuell macht Milan-Durchstarter Thiaw ziemlich viel gut und ist von Hansi Flick deshalb erneut berufen worden.

