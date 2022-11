Thiaw: Akklimatisierung mit einem Auge auf Schalke

Nach einer gewissen Anlaufzeit kommt Malick Thiaw in Mailand mehr und mehr in Tritt. Dabei hat der U-21-Nationalspieler stets ein Auge auf den FC Schalke 04.

Stand vor der WM-Pause zweimal in Milans Startelf: Malick Thiaw. imago images

Das, was für Malick Thiaw selbst gilt, bezieht er auch auf den FC Schalke 04, seinen "Herzensklub", wie er sagt. Auf den letzten Metern des Jahres habe er bei Königsblau "eine deutliche Steigerung gesehen", erklärt Thiaw, der nach wie vor im regen Austausch mit den Königsblauen ist.

Ende August hat er Gelsenkirchen gen Mailand verlassen, um sich bei den Rossoneri auf dem höchsten Niveau zu beweisen. Ein Schritt, der Eingewöhnungszeit erfordert hat. "Es hat ein bisschen gedauert", sagte Thiaw am Freitag bei einer Medienrunde vor dem Testspiel der deutschen U 21 gegen Italien. Beim DFB-Nachwuchs zählt der Abwehrspieler längst zu den Führungsspielern, bei Milan hat er sich zunächst hinten anstellen müssen.

Im Vergleich zur letzten Saison ist er erwachsener und reifer geworden. Antonio Di Salvo

Ein neues Land, eine andere Kultur, die Sprachbarriere: Thiaw musste so manche Hürde nehmen, ist mittlerweile aber angekommen. Vor der WM-Pause absolvierte der 21-Jährige seine ersten beiden Spiele von Beginn an und erhielt nun auch ein Lob von Antonio Di Salvo.

Der Schritt nach Mailand sei "sehr mutig" gewesen, sagte der Coach der deutschen U 21 an diesem Freitag. Einen Mehrwert habe der Wechsel schon jetzt, so Di Salvo: "Im Vergleich zur letzten Saison ist er erwachsener und reifer geworden."

Thiaw zu Schalkes Lage: "Saison ist noch lang"

Thiaw macht also Fortschritte und geht seinen Weg. Dabei verliert er allerdings nicht aus den Augen, wie es um Schalke 04 bestellt ist - jenen Verein, für den er bis zu seinem Abschied nach Italien sieben Jahre lang gespielt hat. Er versuche, jedes Spiel anzuschauen, erzählte Thiaw am Freitag. Und auch wenn Schalke mit nur neun Punkten aus den ersten 15 Spielen am Ende der Bundesliga-Tabelle stehe: "Die Saison ist noch lang", betont Thiaw.