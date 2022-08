Thiago verlängert Liverpools Verletztenliste - Klopp bestreitet Sturheit

Jürgen Klopp hat gleich zu Saisonbeginn mit einer langen Ausfallliste zu kämpfen. Trotzdem scheint Liverpool auf dem Transfermarkt nicht mehr nachzulegen.

Rund vier bis sechs Wochen, so schätzen englische Medien, wird Thiago dem FC Liverpool fehlen. Und weil sich der frühere Münchner damit in guter Gesellschaft befindet, musste sich Jürgen Klopp am Freitag erneut über mögliche Transfers äußern.

Mit Ersatzkeeper Caoimhin Kelleher, den Abwehrkräften Ibrahima Konaté, Konstantinos Tsimikas und Calvin Ramsay, den Mittelfeldspielern Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones und Thiago sowie Angreifer Diogo Jota fehlen den Reds beim Heimspiel-Auftakt gegen Crystal Palace am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gleich acht Profis. Zumindest der zuletzt erkrankte Naby Keita ist laut Klopp dann zurück, bei Tsimikas gebe es zumindest eine Chance.

Sollte Liverpool gerade im Mittelfeld also noch einmal auf dem Transfermarkt nachlegen? "Ich bin mit Größe und Qualität meines Kaders zufrieden", sagte Klopp. Unter mehreren Lösungen für die vielen Ausfälle sei zwar auch die, einfach einen neuen Spieler zu holen. "Aber das ergibt nur Sinn, wenn es der richtige Spieler ist, nicht ein Spieler."

Gäbe es diesen passenden Spieler, wäre man allerdings längst aktiv geworden, betonte Klopp. "Wir sind nicht stur und sagen: 'Nein, wir holen auf keinen Fall noch jemanden'", doch "es sieht nicht so aus, als würde etwas passieren."