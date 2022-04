Thiago als Sinnbild: Liverpools beeindruckende Dominanz

Mit einer beeindruckenden Leistung beim 2:0-Erfolg gegen den FC Villarreal legte der FC Liverpool einen möglichen Grundstein für seinen nächsten Einzug ins Champions-League-Finale in der Ära Klopp nach 2018 und 2019.

"Wir sind insgesamt zufrieden, ich denke wir haben ein gutes Spiel gemacht. Gegen einen so tief stehenden Gegner braucht man auch etwas Glück. Das hatten wir und das hat auch die Zuschauer aufgeputscht", meinte Jordan Henderson nach der Partie und spielte damit auf den von ihn initiierten Treffer zum 1:0 an, der - eigentlich als Flanke gedacht - von Villarreals Linksverteidiger Pervis Estupinian äußerst unglücklich über Keeper Geronimo Rulli ins eigene Tor abgefälscht worden war. "Unser Gegenpressing hat über längere Strecken wirklich gut funktioniert. Das hat es ihnen schwer gemacht, aber es ist noch nichts entschieden", so der Liverpool-Kapitän weiter.

Ähnlich sah es sein Coach: "Es war klar, dass wir Druck machen müssen. Sobald es nur einen Moment gibt, an dem Villarreal sich befreien kann, sind sie sofort eine Bedrohung. Über weite Strecken haben wir das sehr gut umgesetzt und ein wirklich gutes Spiel gemacht", befand Jürgen Klopp.

Thiago: "Wir haben heute abgeliefert"

Mittelfeldstratege Thiago, der als Sinnbild für Liverpools exzellentes Spiel gerade auch gegen den Ball von der UEFA als "Spieler des Spiels" ausgezeichnet wurde, zeigte sich ebenfalls zufrieden. "Der Schlüssel war, gegen ein Team wie Villarreal die Räume für uns zu schaffen. Die Teamleistung hat mir wirklich gefallen, das war das Beste, weil wir wirklich unser höchstes Level erreicht und heute abgeliefert haben", erklärte der ehemalige Münchner.

Auch wenn am Ende weitere Treffer möglich gewesen wären: Die Dominanz, mit der Liverpool - wie schon beim 4:0 gegen ManUnited und dem 2:0 im Derby gegen Everton am vergangenen Wochenende - auch gegen die Spanier erneut agierte, war beeindruckend. In eben jenen jüngsten drei, allesamt zu Hause an der Anfield Road ausgetragenen Partien kamen die Reds nicht nur auf drei Siege mit 8:0-Toren, das Klopp-Team ließ zudem in den drei Spielen zusammengenommen gerade einmal zwei Schüsse auf das eigene Tor zu.

Nicht weniger beeindruckend: Gerade einmal 26 Ballkontakte hatten United, Everton und Villarreal zusammen im Liverpool-Strafraum, 119 dagegen der LFC in denen der Gegner. Gespielte Pässe? 799 der Gegner, satte 2.421 bei Liverpool.

Klopp auf den Spuren von Hitzfeld und Lippi

Klopp wiederum schrieb mit dem Erfolg zudem auch noch ein wenig Geschichte: Denn dank des Heimsiegs gegen Villarreal gewann der 54-Jährige bis dato sämtliche vier Heimspiele in Halbfinals in der Champions League mit seinen Mannschaften (einmal mit Dortmund, dreimal mit Liverpool). Das hatten zuvor nur Marcello Lippi und Ottmar Hitzfeld mit ihren Teams geschafft.

Selbst mit einer knappen Niederlage oder auch "nur" einem Sieg im Elfmeterschießen am kommenden Dienstag im El Madrigal könnte Klopp bereits zum vierten Mal nach 2018 und 2019 - sowie 2013 noch mit Dortmund - sogar ins Finale um die Krone im europäischen Fußball einziehen. Die Voraussetzung hierfür laut des Trainers: "Wir müssen hellwach sein und zu 100 Prozent die richtige Einstellung haben, auch dort wie im Hinspiel zu spielen. Wir sind mit 2:0 vorn, das ist gut und besser als vor dem Spiel. Aber wir wissen, dass wir noch nicht durch sind."