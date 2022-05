Theo Schröder und Hannah Paulini: Die Torgaranten des Eimsbütteler TV

Nach den beiden Profiklubs Hamburger SV und FC St. Pauli ist der Eimsbütteler TV der drittgrößte Sportverein der Hansestadt. Neben dem sportlichen Erfolg könnte sich der ETV in diesem Jahr auch zwei persönliche Auszeichnungen sichern. Theo Schröder und Hannah Paulini sind heiße Anwärter für "die Torjägerkanone™ für alle".

Nach den beiden Profiklubs Hamburger SV und FC St. Pauli ist der Eimsbütteler TV der drittgrößte Sportverein der Hansestadt. Allein die Fußballabteilung schickt nicht weniger als 56 Teams - von den Alten Herren bis zu den F-Juniorinnen - an den Start. Und auch die aktuellen sportlichen Erfolge können sich sehen lassen. Die U 19 kickt in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga sogar erstklassig. Die erste Herren-Mannschaft hat die Meisterschaft in der Landesliga und den Aufstieg in die Oberliga Hamburg bereits vor Wochen perfekt gemacht. Das Frauen-Team mischt als Tabellenzweiter in der Oberliga ganz oben mit und könnte den Sprung in die Regionalliga Nord schaffen.

Zu Meisterschaften und Aufstiegen könnten in dieser Saison aber auch noch zwei besondere persönliche Auszeichnungen für den ETV kommen. So führt schon seit einigen Monaten Toptorjägerin Hannah Paulini die bundesweite Wertung zur "Torjägerkanone™ für alle" in der 4. Liga an, schnürte erst in dieser Woche beim 19:0-Kantersieg gegen den Harburger TB einen Zehnerpack und kommt damit nach 19 Einsätzen auf 45 Treffer. Ihr Vorsprung vor der ersten Verfolgerin Caroline Klausch (Borussia Pankow) beträgt 15 Tore.

Seit ich relativ weit vorne liege, werde ich jedoch häufiger darauf angesprochen Theo Schröder wusste bis vor kurzem noch nichts über "die Torjägerkanone™ für alle"

Knapper geht es in der 6. Liga der Männer zu. Aber auch hier belegt mit Theo Schröder (31 Treffer nach 17 Partien) ein torhungriger Stürmer des Eimsbütteler TV den ersten Platz. "Bis vor wenigen Wochen wusste ich noch gar nicht, dass es jetzt auch im Amateurfußball Torjägerkanonen gibt", sagt der erst 20 Jahre alte Angreifer im Gespräch mit FUSSBALL.DE - und fügt mit einem Grinsen hinzu: "Seit ich relativ weit vorne liege, werde ich jedoch häufiger darauf angesprochen. Das ist schon eine coole Sache."

Eine Karriere mit Hand und Fuß

Theo Schröder stammt aus Glückstadt im Süden von Schleswig-Holstein, etwa 45 Autominuten von Hamburg entfernt. Dort machte er auch beim VfB sowie beim ETSV Fortuna Glückstadt seine ersten Schritte im Fußball, ehe die Stationen beim Kummerfelder SV und schließlich beim Eimsbütteler TV folgten.

Parallel dazu spielte der vielseitige Sportler auch noch Handball bei seinem Heimatklub MTV Herzhorn, war dort als Außenspieler ebenfalls äußerst torgefährlich. "Irgendwann musste ich mich für eine Sportart entscheiden - und das war eindeutig der Fußball. Das kann ich einfach besser", sagt der Sportmanagement-Student, der sich gerade im zweiten Semester befindet und einen Bachelor-Abschluss anstrebt. "Ich möchte sehr gerne auch später im Sportbereich bleiben", betont er: "Das ist einfach mein Leben."

Fußball in den Genen

Unterstützung bekommt er dabei von der gesamten Familie. "Meine Eltern nehmen sich viel Zeit, um mich zu unterstützen, sind so gut wie immer bei unseren Spielen dabei", freut sich Theo Schröder. Sein älterer Bruder Jonas (22), der ebenfalls Sportmanagement studiert, ist bereits außerhalb des Platzes im Fußball erfolgreich tätig. So trainiert er in Münster die U 15 des Verbandsligisten Westfalia Kinderhaus, ist mit dem Team in der Leistungsliga (Kreisliga A) noch unbesiegt. Gleichzeitig ist Jonas Schröder auch noch als Teammanager bei der U 16 des Traditionsklubs SC Preußen Münster tätig.

Beim jüngeren Theo liegt der Fokus dagegen klar auf der aktiven Karriere, die noch weiter nach oben führen soll. Seit er für den Eimsbütteler TV auf Torejagd geht, läuft es ausgezeichnet: Erst zwei Regionalliga Nord-Spielzeiten mit der U 17 und U 19, dann eine - wenn auch wegen der Corona-Pandemie nur sehr kurze - Saison mit dem ETV-Nachwuchs in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga. Dort ging es unter anderem gegen Hertha BSC, Hannover 96 und den Stadtrivalen FC St. Pauli, ehe der Saisonabbruch einen regulären Spielbetrieb verhinderte.

Fünf Dreierpacks in einer Saison

Diese lange Zwangspause und der Verlust der "Bühne" Bundesliga war vermutlich auch mit ein Grund dafür, dass Theo Schröder beim Eimsbütteler TV blieb und in dieser Saison - mit großem Erfolg - für die erste Mannschaft in der Landesliga stürmt. Bei seinen 17 Einsätzen gehörte er immer zur Startformation und traf nur zweimal nicht. Unter anderem schnürte er fünf Dreierpacks und war in einer Partie sogar viermal erfolgreich.

Mit seinen insgesamt 31 Saisontreffern hatte er in seiner ersten Seniorensaison direkt entscheidenden Anteil daran, dass der ETV 17 von 18 Saisonspielen gewann und schon längst als Meister und Aufsteiger in die Oberliga Hamburg feststeht. Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung vor Eintracht Lokstedt und dem Ahrensburger TSV 17 Punkte. In den beiden verbleibenden Partien soll möglichst noch die Marke von 100 Toren geknackt werden. Aktuell steht das Team bei 91 Treffern.

"Ich hatte mir vor Saisonbeginn schon vorgenommen, möglichst viele Tore zu erzielen und dadurch Aufmerksamkeit zu erzeugen", erklärt Theo Schröder: "Dass es aber für das Team und auch für mich persönlich auf Anhieb so gut funktionieren würde, konnte ich nicht erwarten." Seine sportlichen Stärken beschreibt er so: "Ich würde sagen, dass ich im Abschluss eiskalt bin und nur wenige Chancen auslasse." Typisch Torjäger eben.

Extraschichten im "Home Gym"

Seine sportlichen Ziele für diese Saison hat Schröder, der nahezu täglich im heimischen "Gym" noch die eine oder andere Extraschicht einlegt, um an der Fitness zu arbeiten, auf jeden Fall schon erreicht. Und auch die erhoffte Aufmerksamkeit ließ dank seiner herausragenden Torquote nicht lange auf sich warten. Die eine oder andere Anfrage von höherklassigen Vereinen liegt bereits vor, der Traum vom möglichen Sprung in den Profifußball lebt.

"Es ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, aber es kann gut sein, dass ich ein Angebot annehme und es in einer höheren Liga probiere", lässt Theo Schröder durchblicken. "Jeder Fußballer will schließlich so hoch wie möglich spielen und ich möchte mir später keine Vorwürfe machen, es nicht zumindest versucht zu haben."

Parallelen zu Harry Kane: Blondes Haar und Torgefahr

Blondschopf Schröder, der selbst die Bundesliga-Superstars Robert Lewandowski und Erling Haaland bewundert, von seinen Teamkollegen aber eher mit Englands Torjäger Harry Kane verglichen wird ("Wohl wegen der Haarfarbe"), würde sich nur zu gerne nicht nur mit dem Aufstieg, sondern auch mit der Torjägerkanone für alle aus Eimsbüttel verabschieden.

"Dass auch Amateurfußballer eine solche Trophäe gewinnen können, finde ich sehr gut", lobt er die Aktion, die das Fachmagazin kicker und FUSSBALL.DE in Kooperation mit Volkswagen durchführen: "Zum einen spornt es jeden Einzelnen noch mehr an, zum anderen beschert es dem Amateurfußball zusätzliche Aufmerksamkeit, die er verdient hat."

Seine Chancen, bis zum Saisonende ganz oben zu bleiben, schätzt er allerdings realistisch ein. "Da wir nur noch zwei Spiele haben, wird es schwierig für mich", meint er: "Ich werde aber selbstverständlich alles geben, um noch den einen oder anderen Treffer zu erzielen und es meinen Verfolgern damit so schwer wie möglich zu machen."

Schließlich wäre es etwas ganz Besonderes, sollten gleich zwei Torjägerkanonen an Spieler*innen des Eimsbütteler TV gehen. Hannah Paulini hat den Titel schon fest im Blick, Theo Schröder will ihr folgen.